Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист заявил, что в сборной Швеции его называют деревом.

В составе национальной команды 32-летний игрок выступает с 2006 года.

«Сколько помню, в сборной меня всегда называли granen, по-шведски это значит дерево (смеется). Думаю, от этого слова и произошла моя фамилия.

Один раз был случай: федерация попросила игроков расписаться в каком-то спонсорском договоре. Подошла моя очередь. Беру ручку, ищу свое имя и вижу – кто-то из партнеров по команде нарисовал в графе «Гранквист» рождественскую елку. Очень смешно», – сказал Гранквист.