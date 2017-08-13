Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гранквист заявил, что в сборной Швеции его называют деревом

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист заявил, что в сборной Швеции его называют деревом.

    В составе национальной команды 32-летний игрок выступает с 2006 года.

    «Сколько помню, в сборной меня всегда называли granen, по-шведски это значит дерево (смеется). Думаю, от этого слова и произошла моя фамилия.

    Один раз был случай: федерация попросила игроков расписаться в каком-то спонсорском договоре. Подошла моя очередь. Беру ручку, ищу свое имя и вижу – кто-то из партнеров по команде нарисовал в графе «Гранквист» рождественскую елку. Очень смешно», – сказал Гранквист.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2017 15:37
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2017, 17:27

      Объективная характеристика. Все как у Берез.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 13 августа 2017, 17:24

      За "деревянностью "скрываются прекрасные человеческие и бойцовские качества.В нашем футболе "леса" много,поэтому не обидно играть в этой стране.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 13 августа 2017, 16:21

      Ни чё у нас тоже две Берёзы есть в сборной

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 августа 2017, 16:14

      А здесь Гранквист переводится, как деревянная шведская стенка

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 августа 2017, 16:11

      Честно и откровенно. Молодец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 13 августа 2017, 15:55

      была уже статья в четверг, че набиваете?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 13 августа 2017, 15:40

      Ибрагимович))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11