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    Антон Миранчук посоветовал брату Алексею быть наглее на поле

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук отметил поддержку тренерского штаба команды. Футболист также положительно отозвался о профессиональном росте своего родного брата и одноклубника Алексея.

    «Я вернулся из аренды в родной «Локо» и сразу почувствовал, что впереди необходимые мне, как футболисту, нагрузки, испытания. Было видно, что тренер готов мне доверять. И теперь все зависит от меня – работать, работать, стараться чаще появляться на поле.

    Брат? Это опора. С ним хорошие отношения в жизни. И, конечно, понимание на поле. Иногда проскочит такое и на тренировке, и в игре – на автомате что-то остроумное получается, неожиданный ход, и кто-то подмечает: «Братья, хорош!».

    Леша стал увереннее в себе. Я могу только поддерживать его: «Все правильно делаешь, наглей, лезь вперед!». Это как по щелчку произошло в один момент», – заявил Миранчук.

    Алексей Миранчук в нынешнем сезоне провел в чемпионате России пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    13.08.2017 09:17
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