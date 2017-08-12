«Зенит» получил в подарок от создателей соломенного стадиона «Санкт-Петербург» арбуз

На Ставрополье фермер, приславший арбуз, построил копию стадиона Санкт-Петербург, за 41000 рублей, правда из соломы за несколько дней, а Питере стадион строили полтора десятка лет, ну а сколько денег вбухано - об этом история умалчивает. Официально говорят 41 млрд., а сколько на самом деле наверное уже никто и не узнает.
Футболисты «Зенита» получили в подарок от создателей соломенного варианта стадиона «Санкт-Петербург» арбуз из Ставропольского края.
Напомним, петербургский клуб направил авторам арены клубную атрибутику и футбольную амуницию.
Соломенная версия стадиона оценивается в 41 тысячу рублей.
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