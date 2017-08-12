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    «Зенит» получил в подарок от создателей соломенного стадиона «Санкт-Петербург» арбуз

    Футболисты «Зенита» получили в подарок от создателей соломенного варианта стадиона «Санкт-Петербург» арбуз из Ставропольского края.

    Напомним, петербургский клуб направил авторам арены клубную атрибутику и футбольную амуницию.

    Соломенная версия стадиона оценивается в 41 тысячу рублей.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    12.08.2017 23:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +415

      radga 13 августа 2017, 13:35

      На Ставрополье фермер, приславший арбуз, построил копию стадиона Санкт-Петербург, за 41000 рублей, правда из соломы за несколько дней, а Питере стадион строили полтора десятка лет, ну а сколько денег вбухано - об этом история умалчивает. Официально говорят 41 млрд., а сколько на самом деле наверное уже никто и не узнает.

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 13 августа 2017, 10:28

      какой то не вкусный арбуз на вид

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 августа 2017, 09:49

      к чему это?

      0
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 13 августа 2017, 06:51

      Прикольное фото))) с такими деньгами, но Нобоа будто 1ый раз арбуз видит))))

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2017, 01:13

      Вкусный или недозрелый?

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 13 августа 2017, 00:03

      интересно без нитратов?

      -1
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      Рейтинг: +664

      Небесная 12 августа 2017, 23:43

      Арбузы

      -1
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