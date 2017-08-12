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    «Динамо» переиграло «Анжи» благодаря дублю Панченко и голу Бечирая

    Сегодня «Анжи» в матче шестого тура РФПЛ принимает «Динамо». Вашему вниманию все голы этой встречи в режиме онлайн.

    1:0 – Яковлев, 9

    1:1 – Бечирай, 15

    1:2 – Панченко, 34

    1:3 – Панченко, 76

    Источник: РПЛ

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    12.08.2017 21:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 13 августа 2017, 01:18

      Молодцы, динамовцы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      seamanguard 12 августа 2017, 23:51

      Давай Панч, давай в сборную!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 августа 2017, 21:39

      Рад за Панченко - это его команда!

      4
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      Рейтинг: +67

      fnt 12 августа 2017, 21:03

      Надо анжи обыгрывать кровь из носу... Вперед Динамо!!!

      2
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