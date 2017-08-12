«Динамо» переиграло «Анжи» благодаря дублю Панченко и голу Бечирая

Молодцы, динамовцы!
Сегодня «Анжи» в матче шестого тура РФПЛ принимает «Динамо». Вашему вниманию все голы этой встречи в режиме онлайн.
1:0 – Яковлев, 9
ГЛ! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #АнжиДинамо 1:0 9' Павел Яковлев pic.twitter.com/wIN1R8aP4G— РФПЛ (@rfpl) 12 августа 2017 г.
1:1 – Бечирай, 15
ГЛ! @FCDM_official#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #АнжиДинамо 1:1 15' Фатос Бечирай pic.twitter.com/hXAJZnhRoQ— РФПЛ (@rfpl) 12 августа 2017 г.
1:2 – Панченко, 34
ГЛ! @FCDM_official#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #АнжиДинамо 1:2 34' Кирилл Панченко pic.twitter.com/ddiGoqVNES— РФПЛ (@rfpl) 12 августа 2017 г.
1:3 – Панченко, 76
ГЛ! @FCDM_official#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #АнжиДинамо 1:3 76' Кирилл Панченко (пенальти) (дубль) pic.twitter.com/xlNsfVgp1e— РФПЛ (@rfpl) 12 августа 2017 г.