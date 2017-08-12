«Динамо» переиграло «Анжи» благодаря дублю Панченко и голу Бечирая

Сегодня «Анжи» в матче шестого тура РФПЛ принимает «Динамо». Вашему вниманию все голы этой встречи в режиме онлайн.

1:0 – Яковлев, 9

1:1 – Бечирай, 15

1:2 – Панченко, 34

1:3 – Панченко, 76