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    Акинфеев, Оланаре и Дзагоев – в стартовом составе ЦСКА, Селихов, Петкович и Пашалич выйдут в основе у «Спартака»

    Стал известен стартовый состав ЦСКА на дерби со «Спартаком» в шестом туре РФПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес, Щенников, Вернблум, Головин, Дзагоев, Оланаре, Витиньо.

    «Спартак»: Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Петкович, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Пашалич, Зе Луиш.

    Поединок состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.08.2017 15:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 12 августа 2017, 16:50

      В целом составы,учитывая кто есть в обойме,были читаемы ещё до начала.Оставалась интрига относительно вратарских позиций.Если Игорь успел набрать кондиции,то всё разумно,бросать в такую рубку Помазуна,которого мандражировало все матчи что вынужденно подменял.А Реброву наприлетало в Питере,хотя он сильный выберется,не будет хандрить.Селихов же достаточно обстреленный в Премьер-Лиге это его шанс проявить себя во всей красе.Удачи Саша,верим в тебя.Вперёд Спартак!!!

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      Рейтинг: +122

      serginho8 12 августа 2017, 16:42

      не в три ли защитника Спартак сыграет то?? прсото очень похоже на то

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > serginho8 12 августа 2017, 17:15

      Если Комбарова не считать, то постоянно играем в 3 защитника.

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      Рейтинг: +339

      babenko1977 12 августа 2017, 16:32

      удачи армейцам

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