Акинфеев, Оланаре и Дзагоев – в стартовом составе ЦСКА, Селихов, Петкович и Пашалич выйдут в основе у «Спартака»

В целом составы,учитывая кто есть в обойме,были читаемы ещё до начала.Оставалась интрига относительно вратарских позиций.Если Игорь успел набрать кондиции,то всё разумно,бросать в такую рубку Помазуна,которого мандражировало все матчи что вынужденно подменял.А Реброву наприлетало в Питере,хотя он сильный выберется,не будет хандрить.Селихов же достаточно обстреленный в Премьер-Лиге это его шанс проявить себя во всей красе.Удачи Саша,верим в тебя.Вперёд Спартак!!!
Стал известен стартовый состав ЦСКА на дерби со «Спартаком» в шестом туре РФПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес, Щенников, Вернблум, Головин, Дзагоев, Оланаре, Витиньо.
«Спартак»: Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Петкович, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Пашалич, Зе Луиш.
Поединок состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.