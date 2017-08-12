Акинфеев, Оланаре и Дзагоев – в стартовом составе ЦСКА, Селихов, Петкович и Пашалич выйдут в основе у «Спартака»

Стал известен стартовый состав ЦСКА на дерби со «Спартаком» в шестом туре РФПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес, Щенников, Вернблум, Головин, Дзагоев, Оланаре, Витиньо.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Петкович, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Пашалич, Зе Луиш.

Поединок состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.