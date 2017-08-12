Вернблум: «Матч со «Спартаком»? Игра года – ни больше ни меньше»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отметил особую значимость для команды предстоящий матч со «Спартаком» в 6-м туре РФПЛ. Игра состоится 12 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Матч года, ни больше ни меньше. Главное противостояние в российском футболе. Игра, где каждый из соперников готов на все, чтобы победить», – заявил футболист.

После пяти туров ЦСКА опережает «Спартак» на одно очко.