Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вернблум: «Матч со «Спартаком»? Игра года – ни больше ни меньше»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отметил особую значимость для команды предстоящий матч со «Спартаком» в 6-м туре РФПЛ. Игра состоится 12 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

    «Матч года, ни больше ни меньше. Главное противостояние в российском футболе. Игра, где каждый из соперников готов на все, чтобы победить», – заявил футболист.

    После пяти туров ЦСКА опережает «Спартак» на одно очко.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2017 10:31
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +901

      Krics 12 августа 2017, 12:33

      На "СПАРТАК" любая команда настраиваеться , как на матч года, не зависимо от положения Команды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 августа 2017, 12:25

      Удачи вам. Не опрафаньтесь опять!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 августа 2017, 12:08

      Дерби Всея Руси!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 августа 2017, 11:50

      Похоже кому-то сегодня голову оторвёт - не иначе!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11