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    Источник: «ПСЖ» готов продать Менье «Реалу»

    Защитник «ПСЖ» Томас Менье может продолжить карьеру в Испании. Как сообщается, парижане готовы продать 25-летнего футболиста. Игрок входит в сферу интересов «Реала». Сумма сделки может составить 15-20 миллионов евро. В эти выходные представители «ПСЖ» намерены посетить столицу Испании, а вопрос по Менье входит в повестку визита.

    В минувшем сезоне защитник провел в чемпионате Франции 22 матча, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Football Espana

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    12.08.2017 08:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 12 августа 2017, 19:50

      15-20 млн евро? это бу машина а не игрок для РЕАЛА

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