Источник: «ПСЖ» готов продать Менье «Реалу»

Защитник «ПСЖ» Томас Менье может продолжить карьеру в Испании. Как сообщается, парижане готовы продать 25-летнего футболиста. Игрок входит в сферу интересов «Реала». Сумма сделки может составить 15-20 миллионов евро. В эти выходные представители «ПСЖ» намерены посетить столицу Испании, а вопрос по Менье входит в повестку визита.

В минувшем сезоне защитник провел в чемпионате Франции 22 матча, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.