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    «Зенит» согласился отпустить Жулиано в «Фенербахче»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано продолжит карьеру в Турции. Петербургский клуб согласился отпустить 27-летнего футболиста в «Фенербахче».

    По информации источника, 27-летний бразилец перейдет в команду из Стамбула на правах аренды. «Фенербахче» будет иметь право выкупа хавбека в конце сезона.

    Ожидается, что уже завтра Жулиано прилетит в Турцию.

    В прошлом сезоне чемпионата России полузащитник провел 28 матчей, в которых забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Milliyet

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    09.08.2017 15:27
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +7

      Oблоб Xуембей 10 августа 2017, 19:20

      Значит Бухарова Бекиевич заберёт из Ростова.

      1
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      Рейтинг: +17808

      ilichkadr 9 августа 2017, 20:32

      Если Жулиано согласен, то удачи ему и место в сборной!

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 9 августа 2017, 18:00

      АУ.. Леонорыч...лови момент... игрок то стоящий... идеальная замена Еременко...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 9 августа 2017, 17:38

      Такой хороший игрок из нашего чемпионата уходит! Куда смотрят цска спартак локо.....???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Tsigan 9 августа 2017, 17:55

      В кошелёк...денег нет у цска. Спартак уже покупает других. Локо связан ФФП.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 августа 2017, 17:28

      С Дзюбой будут ....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 9 августа 2017, 16:13

      Жаль, но места в старте, учитывая покупной бум, всем не найти...да и не "игрок Манчини" он был...а в сборную то хотца.., удачи в Фенере!

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 августа 2017, 16:12

      Похоже Фенербахче становится дочерней командой Зенита - скоро туда пол команды перейдёт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +214

      huntelaar25 9 августа 2017, 16:01

      Жулиано жаль немного, в прошлом сезоне, в начале, был очень неплох, казалось даже, сумел заменить Халка, но потом сдулся, надо перезапуститься.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 > huntelaar25 9 августа 2017, 16:22

      да и еще, бразильцы люди настроения, если все хорошо, у них все получается, а если немного не получается, грустят, перестают вкалывать. Аргентинцы, в плане настроения, стабильнее

      1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 9 августа 2017, 16:00

      хороший футболист.удачи в новой команде.

      0
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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ 9 августа 2017, 15:46

      Просто на спортбазе коек уже свободных нет, некуда людей размещать. Каждый день по несколько новых футболюг прибывает.

      -3
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