«Зенит» согласился отпустить Жулиано в «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Жулиано продолжит карьеру в Турции. Петербургский клуб согласился отпустить 27-летнего футболиста в «Фенербахче».

По информации источника, 27-летний бразилец перейдет в команду из Стамбула на правах аренды. «Фенербахче» будет иметь право выкупа хавбека в конце сезона.

Ожидается, что уже завтра Жулиано прилетит в Турцию.

В прошлом сезоне чемпионата России полузащитник провел 28 матчей, в которых забил восемь голов и сделал семь результативных передач.