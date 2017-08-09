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    «Динамо» представило Цаллагова

    Московское «Динамо» представило новичка команды Ибрагима Цаллагова. Напомним, что 26-летний российский защитник будет выступать за бело-голубых до конца сезона на правах аренды из «Зенита».

    «Я посчитал, что для меня лучше будет перейти в «Динамо». Это на самом деле большой клуб. Впервые в карьере ушел в аренду, но это не имеет особого значения, так как я пришел играть и помогать команде.

    Понятно, что крайний защитник должен хорошо справляться со своими оборонительными функциями, но в современном футболе он еще должен и ходить вперед. Нужно успевать везде. Для меня главное приносить команде пользу. Если команда будет побеждать, то неважно, кто сколько забьет. Хочу завоевать место в основном составе и побеждать в каждой игре», – сообщил Цаллагов.

    Источник: ФК «Динамо»

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    09.08.2017 12:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 августа 2017, 15:46

      Всех сливают кого при цыгане купили

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 августа 2017, 15:13

      Пригодится.

      0
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      Рейтинг: +17744

      paracetamol 9 августа 2017, 14:34

      Цаллагов для Динамы в самый раз.

      0
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 > paracetamol 9 августа 2017, 15:41

      Точнее для Динамо.

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 9 августа 2017, 14:11

      Динамо надо помочь вернуться в пердив.

      -2
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 > somn 9 августа 2017, 15:40

      Поживем - увидим

      0
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      Рейтинг: +55

      Tihov.e > somn 9 августа 2017, 16:47

      Смотри что бы тебе самому в пердив не вернули

      1
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 > Tihov.e 9 августа 2017, 17:25

      Зенитчики и мясо мечтают об этом, но как говорится ковер покажет

      0
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