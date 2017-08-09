«Динамо» представило Цаллагова

Московское «Динамо» представило новичка команды Ибрагима Цаллагова. Напомним, что 26-летний российский защитник будет выступать за бело-голубых до конца сезона на правах аренды из «Зенита».

«Я посчитал, что для меня лучше будет перейти в «Динамо». Это на самом деле большой клуб. Впервые в карьере ушел в аренду, но это не имеет особого значения, так как я пришел играть и помогать команде.

Понятно, что крайний защитник должен хорошо справляться со своими оборонительными функциями, но в современном футболе он еще должен и ходить вперед. Нужно успевать везде. Для меня главное приносить команде пользу. Если команда будет побеждать, то неважно, кто сколько забьет. Хочу завоевать место в основном составе и побеждать в каждой игре», – сообщил Цаллагов.