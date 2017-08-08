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  • Ребров: «Когда «Спартак» выиграл чемпионство, болельщики не говорили, что мы молодцы, они ждали. И дождались одного поражения»

Ребров: «Когда «Спартак» выиграл чемпионство, болельщики не говорили, что мы молодцы, они ждали. И дождались одного поражения»

8 августа 2017, 16:35
40

Голкипер «Спартака» Артем Ребров ответил на критику болельщиков команды, обрушившуюся на него после разгромного поражение от «Зенита» в матче четвертого тура РФПЛ.

Напомним, красно-белые пропустили пять голов, в 33-летний страж ворот не отбил ни одного удара, летевшего в створ его ворот. Кроме того, вратарь допустил грубую ошибку, забросив один мяч в свои ворота после подачи с фланга.

«С раннего утра мой телефон в шоке от сообщений и звонков близких мне людей. Но я детей не видел долгое время после их отдыха на море, и до обеда у меня есть время побыть с ними, гулять на площадке, качать на качелях и играть в активные игры. Времени заглянуть в телефон у меня нет, это время занято более важным. И вот по дороге на базу открываю сообщения, перезваниваю на пропущенные звонки и понимаю: слава Богу все живы и здоровы, и просто люди переживают за меня (один уважаемый мной человек написал мне о том, что поставил свечку за меня в церкви). Ну это уже чересчур: «Грязь, говорят, льется на тебя со всех дыр». И только тогда понимаю, о чем разговор. Ну что же, значит надо и мне высказаться, ответить, высказать свое мнение на события вокруг.

Начну с того, что я нормально отношусь к критике. Критика, мнения бывают разные, как и люди, и это нормально. Люди долго, очень долго ждали и дождались, критика оправдана. Получить пять мячей в Питере лучший повод для этого. Бывало такое уже в моей, нашей красно-белой истории, и когда я был в воротах, и без меня. Такие серии бывают, дело времени. Но где эти критики были, когда мы брали чемпионство той же бандой?! Они не говорили, что мы молодцы, они ждали... А дождались одной игры, одного поражения! Подождите, в прошлом году было что-то похожее и как мы закончили чемпионат? Не торопитесь с выводами. Ааа, вам же нужно сейчас успеть все сказать, а то потом может быть поздно, опять долго ждать!

Ладно, на то они и специалисты, чтобы писать что-то. Это их работа и я это уважаю!!! Про комментарии в соцсетях мне или моим близким скажу так: сами того не желая, через «связь» со мной они стали публичными людьми, и если выходят в медиа пространство, то должны быть готовы ко многому. Не хочешь -не выходи, не заводи страницы.

Я как-то ехал в метро и случайно увидел, как один «молодец» в больших очках в одной из соцсетей заходит на страницы различных звезд и пишет всякие гадости в комментариях. Тогда я и понял, что реагировать на какие-то подписи не стоит, тоже самое говорю всем своим близким... Но вся моя семья безумно любит меня, так что лучше не злите их, они за меня ого-го что могут сделать.

А теперь главная мысль, то что я бы хотел сказать. Даже в таких ситуациях можно найти позитив. Я очень люблю смотреть как люди меняются. Когда ты был наверху и когда ты немного оступился, ты сразу в очередной раз можешь убедиться кто есть кто. Спасибо еще раз всем тем, кто со мной и моей командой. Я знаю, чтобы не случилось вы будете со мной и командой! Запомните, я люблю «Спартак», я люблю футбол и живу этим. И когда что-то идет не так, обычно люди объединяются, поддерживают друг друга. Я делал, делаю и буду делать свою работу. Решать, играть мне или нет, ни мне и не вам, а тренеру, который впервые за долгое время сделал всех нас счастливыми. Я ему полностью верю, так же как и он мне. И если кто-то что-то решит в дальнейшем, то я буду также продолжать работать на команду, чтобы она снова была наверху. Я седьмой год в Спартаке и был четвертым, третьим, вторым, первым вратарем, капитаном, вице-капитаном. В любой своей роли я всегда делал и буду продолжать делать все, чтобы наш клуб был наверху как можно дольше и чаще, и в прошлом сезоне после долгого времени мы стали первыми. Поэтому я призываю всех болельщиков не создавать истерий, не поддаваться на какие-то «искусственные» кризисы со стороны анти-болельщиков, не искать крайних в команде (меня либо еще кого-то), а просто продолжать поддерживать, доверять тем людям, которые в прошлом сезоне сделали всех вас счастливыми и уверен принесут еще много пользы команде!!! Один за всех и все за одного», – написал Ребров на своей странице в фейсбуке.

Источник: Facebook.com
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (40)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Пестрый
1502199933
Дыра ты Тема как есть дыра Митрюшкина выжил теперь Селихова! Но думается ты еще получишь свои "овации"
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oyabun
1502200672
"..Но где эти критики были, когда мы брали чемпионство той же бандой?! Они не говорили, что мы молодцы, они ждали..". Вот тут Тема неправ! Никто ничего не ждал. Все радовались долгожданному Чемпионству и поздравляли как игроков команды, так и друг друга. Критику надо принимать достойно.
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bset
1502200685
Многие болельщика Спартака как амебы - память короткая. Очень жаль таких людей. Хорошо, что нормальных болельщиков намного больше.
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Mahone
1502201933
Спартак-Чемпион!!!!!!!!!!!!!! К финишу придем первыми!!!!!!
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лёха72
1502202594
МЫ НЕ ОСУЖДАЕМ.ЖДЁМ ПОБЕД ДАЛЬШЕ
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Диктор
1502202655
Артем тебя никто не винит.Просто может уже пора посмотреть правде в глаза и уступить дорогу молодым?
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APchelov
1502206102
Длинная и неубедительная речь. Ублюдкам и дебилам надо отвечать в трёх словах. А лучше совсем не замечать
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Опорник84
1502207230
По окончании прошлого чемпионата многие хотели носить ребят на руках! А что сейчас? Теперь по одной проигранной игре многие из тех хотят макнуть команду в дерьмо! Я думаю настоящих, любящих Спартак болельщиков большинство,которые верят в команду! А решать играть Реброву или Селихову будут тренеры и время покажет кто из них лучший!
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filosof sparty
1502208056
Ну этих недоболельщиков меньшинство, нормальные всегда с командой!
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OfaZavr
1502208248
Да плевать на всяких. Ошибки все допускают. Главное чтобы они случались не часто)
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