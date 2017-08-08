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    Ребров: «Когда «Спартак» выиграл чемпионство, болельщики не говорили, что мы молодцы, они ждали. И дождались одного поражения»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров ответил на критику болельщиков команды, обрушившуюся на него после разгромного поражение от «Зенита» в матче четвертого тура РФПЛ.

    Напомним, красно-белые пропустили пять голов, в 33-летний страж ворот не отбил ни одного удара, летевшего в створ его ворот. Кроме того, вратарь допустил грубую ошибку, забросив один мяч в свои ворота после подачи с фланга.

    «С раннего утра мой телефон в шоке от сообщений и звонков близких мне людей. Но я детей не видел долгое время после их отдыха на море, и до обеда у меня есть время побыть с ними, гулять на площадке, качать на качелях и играть в активные игры. Времени заглянуть в телефон у меня нет, это время занято более важным. И вот по дороге на базу открываю сообщения, перезваниваю на пропущенные звонки и понимаю: слава Богу все живы и здоровы, и просто люди переживают за меня (один уважаемый мной человек написал мне о том, что поставил свечку за меня в церкви). Ну это уже чересчур: «Грязь, говорят, льется на тебя со всех дыр». И только тогда понимаю, о чем разговор. Ну что же, значит надо и мне высказаться, ответить, высказать свое мнение на события вокруг.

    Начну с того, что я нормально отношусь к критике. Критика, мнения бывают разные, как и люди, и это нормально. Люди долго, очень долго ждали и дождались, критика оправдана. Получить пять мячей в Питере лучший повод для этого. Бывало такое уже в моей, нашей красно-белой истории, и когда я был в воротах, и без меня. Такие серии бывают, дело времени. Но где эти критики были, когда мы брали чемпионство той же бандой?! Они не говорили, что мы молодцы, они ждали... А дождались одной игры, одного поражения! Подождите, в прошлом году было что-то похожее и как мы закончили чемпионат? Не торопитесь с выводами. Ааа, вам же нужно сейчас успеть все сказать, а то потом может быть поздно, опять долго ждать!

    Ладно, на то они и специалисты, чтобы писать что-то. Это их работа и я это уважаю!!! Про комментарии в соцсетях мне или моим близким скажу так: сами того не желая, через «связь» со мной они стали публичными людьми, и если выходят в медиа пространство, то должны быть готовы ко многому. Не хочешь -не выходи, не заводи страницы.

    Я как-то ехал в метро и случайно увидел, как один «молодец» в больших очках в одной из соцсетей заходит на страницы различных звезд и пишет всякие гадости в комментариях. Тогда я и понял, что реагировать на какие-то подписи не стоит, тоже самое говорю всем своим близким... Но вся моя семья безумно любит меня, так что лучше не злите их, они за меня ого-го что могут сделать.

    А теперь главная мысль, то что я бы хотел сказать. Даже в таких ситуациях можно найти позитив. Я очень люблю смотреть как люди меняются. Когда ты был наверху и когда ты немного оступился, ты сразу в очередной раз можешь убедиться кто есть кто. Спасибо еще раз всем тем, кто со мной и моей командой. Я знаю, чтобы не случилось вы будете со мной и командой! Запомните, я люблю «Спартак», я люблю футбол и живу этим. И когда что-то идет не так, обычно люди объединяются, поддерживают друг друга. Я делал, делаю и буду делать свою работу. Решать, играть мне или нет, ни мне и не вам, а тренеру, который впервые за долгое время сделал всех нас счастливыми. Я ему полностью верю, так же как и он мне. И если кто-то что-то решит в дальнейшем, то я буду также продолжать работать на команду, чтобы она снова была наверху. Я седьмой год в Спартаке и был четвертым, третьим, вторым, первым вратарем, капитаном, вице-капитаном. В любой своей роли я всегда делал и буду продолжать делать все, чтобы наш клуб был наверху как можно дольше и чаще, и в прошлом сезоне после долгого времени мы стали первыми. Поэтому я призываю всех болельщиков не создавать истерий, не поддаваться на какие-то «искусственные» кризисы со стороны анти-болельщиков, не искать крайних в команде (меня либо еще кого-то), а просто продолжать поддерживать, доверять тем людям, которые в прошлом сезоне сделали всех вас счастливыми и уверен принесут еще много пользы команде!!! Один за всех и все за одного», – написал Ребров на своей странице в фейсбуке.

    Источник: Facebook.com

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    08.08.2017 16:35
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 9 августа 2017, 10:20

      Отличный текст. Пиши ещё, Артем! Дай Бог, на скамейке время будет - пока это у тебя выходит лучше, чем рамку держать.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 августа 2017, 03:59

      Думаю пришло время дать шанс Селихову, а Реброву отдохнуть и подумать на лавке

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      Рейтинг: +1426

      VSt 9 августа 2017, 01:30

      Прекращаем истерить и обвинять. Двигаемся дальше, впереди ещё много матчей, много событий.

      0
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 9 августа 2017, 01:04

      Когда в воротах стоит Ребров, лично мне не спокойно, так и ждешь,
      что чего-то может отчибучить. Даже не беря в счет матч с зенитом.

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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 8 августа 2017, 21:56

      Но 1000% я верю только в Сашку Селихова

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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 8 августа 2017, 21:54

      Извините!!!!!!!!!!!да-осечка!да лохи все(кроме Ещенко в этом матче!Адриано лично бы набыл)но это не знсчит,что команда мразь.МЫ ЕЕ СИЛА ВТОРАЯ!!!!!!и если вы сильны только здесь писать-говно!!!то и ВЫ-ГОВНО!!!!!Массимо началка и он подарил вам его-ЧЕМПИОНСТВО!!!!!верьте во чтобы оно не стало,любите,молитесь,уважсйте.всех ненавистников "люблю".свои-РУКИ В КУЛАК!!!

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 8 августа 2017, 21:35

      Вас на руках епт носили че ты несешь. Охренел что ли совсем!!!!

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 августа 2017, 20:11

      Молодец.
      По всему ,у него даже костяшки побелели.
      На кулаках,которыми он отбивал мячи и ваши ..,мягко говоря..притязания..

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      Рейтинг: -40

      bombardir70 8 августа 2017, 19:53

      И в прошлом сезоне у него была куча ляпов,в товарняках вообще чудил по черному,от куда столько доверия не понимаю,Селихов на уровень лучше.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 августа 2017, 19:42

      Ребров ошибся один раз,для других четырёх голов его ошибки не потребовалось.Сейчас Каррера его менять на Селихова не станет, а через пару игр будет чередовать вратарей.

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