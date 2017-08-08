Роналду едва не упал при выходе из клубного автобуса

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду чуть было не упал, выходя из клубного автобуса. У португальца поехала нога, и он начал падать назад, однако вовремя сориентировался и устоял на ногах.

Напомним, сегодня, 8 августа, в столице Македонии Скопье состоится поединок за Суперкубок УЕФА между мадридцами и «Манчестер Юнайтед». Матч начнется в 21:45 по московскому времени.