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    Роналду едва не упал при выходе из клубного автобуса

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду чуть было не упал, выходя из клубного автобуса. У португальца поехала нога, и он начал падать назад, однако вовремя сориентировался и устоял на ногах.

    Напомним, сегодня, 8 августа, в столице Македонии Скопье состоится поединок за Суперкубок УЕФА между мадридцами и «Манчестер Юнайтед». Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    08.08.2017 13:49
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 8 августа 2017, 18:54

      Резкий засранец)))

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 8 августа 2017, 18:52

      уборщицу автобуса ставит раком за такого работу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 8 августа 2017, 18:49

      Был бы Бэйл ногу сломал или по хуже..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 8 августа 2017, 17:09

      очень важная новость !!

      2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 8 августа 2017, 16:51

      Вот это новость....прям бомба....весь год ждал именно этого знакового события

      2
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 8 августа 2017, 15:56

      Платить нужно налоги вовремя)

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 8 августа 2017, 14:51

      Просто после продолжительной встречи со своим другом......еще в мечтах))

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > Alex3920486 8 августа 2017, 15:20

      Может и не в мечтах) просто Ноги вместе еще не сдвигаются)

      2
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      Рейтинг: +202

      Ronko > Alex3920486 8 августа 2017, 16:28

      Пощади, человек анекдот!

      0
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 8 августа 2017, 14:38

      И по этому поводу нужно было создавать целую тему?Мир скм сходит с ума(

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 8 августа 2017, 14:35

      Бесконечно долго можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Роналду выходит из автобуса.

      4
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 8 августа 2017, 14:10

      Нахер там вообще этот коврик? Засудить гребанный автобус.

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