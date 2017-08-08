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    «Фенербахче» может предложить «Зениту» за Жулиано 9 миллионов

    Полузащитник «Зенита» Жулиано входит в сферу трансферных интересов «Фенербахче», сообщает Sporx.com. Бразилец входит в шорт-лист президента турецкого клуба Азиза Йилдирима. Сумма трансфера игрока оценивается в 9 миллионов евро.

    Сам 27-летний игрок ранее сообщил, что может покинуть «Зенит». Его трансфер в российскую команду был осуществлен в июле 2016 года за 7 миллионов евро.

    Контракт Жулиано рассчитан до середины 2020 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2017 10:31
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 8 августа 2017, 14:11

      его надо сливать не играет , а только плачет, хотя начал отлично первые пол года,, почему сдал еще при Луческу не понятно

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17743

      paracetamol 8 августа 2017, 13:02

      Давай 29!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > paracetamol 8 августа 2017, 14:16

      скидывать его надо если берут, ведь совсем никакой с марта

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 8 августа 2017, 12:56

      Надо продавать .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 8 августа 2017, 12:52

      За столько точно не отдадут.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Den Bull 8 августа 2017, 14:13

      писали что купили за 7 и готовы отдать за эти 7

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      DePisuares 8 августа 2017, 12:45

      Минимум за 15

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      Rtu 8 августа 2017, 12:45

      )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11239

      alp 8 августа 2017, 12:29

      Жаль.... а ведь мог бы быть как Халк....

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > alp 8 августа 2017, 14:14

      нет он уже не будет как Халк ..

      3
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > alp 8 августа 2017, 15:24

      Не, мелковат))) фактура не та)))

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 8 августа 2017, 12:06

      Отпустить, ещё с наваром)

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 8 августа 2017, 11:46

      Ему играть надо..в Фенере норм вариант..так то жаль, конечно.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 августа 2017, 11:45

      Я бы его взял в Спартак будь у меня такая возможность... Очень хороший игрок и жалко его будет отпускать из нашего чемпа...

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