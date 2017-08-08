«Фенербахче» может предложить «Зениту» за Жулиано 9 миллионов

Полузащитник «Зенита» Жулиано входит в сферу трансферных интересов «Фенербахче», сообщает Sporx.com. Бразилец входит в шорт-лист президента турецкого клуба Азиза Йилдирима. Сумма трансфера игрока оценивается в 9 миллионов евро.

Сам 27-летний игрок ранее сообщил, что может покинуть «Зенит». Его трансфер в российскую команду был осуществлен в июле 2016 года за 7 миллионов евро.

Контракт Жулиано рассчитан до середины 2020 года.