«Фенербахче» может предложить «Зениту» за Жулиано 9 миллионов

его надо сливать не играет , а только плачет, хотя начал отлично первые пол года,, почему сдал еще при Луческу не понятно
Полузащитник «Зенита» Жулиано входит в сферу трансферных интересов «Фенербахче», сообщает Sporx.com. Бразилец входит в шорт-лист президента турецкого клуба Азиза Йилдирима. Сумма трансфера игрока оценивается в 9 миллионов евро.
Сам 27-летний игрок ранее сообщил, что может покинуть «Зенит». Его трансфер в российскую команду был осуществлен в июле 2016 года за 7 миллионов евро.
Контракт Жулиано рассчитан до середины 2020 года.