Перес: «Не продам Роналду, даже если за него предложат золотом»

Президент «Реала» Флорентино Перес дал понять, что не собирается продавать нападающего мадридского клуба Криштиану Роналду.

«Я никогда не продам Роналду. Не сделаю этого даже в том случае, если за него будут готовы заплатить золотом», – заявил Перес.

Напомним, что Роналду выступает за «Реал» с 2009 года. В составе сливочных португальский форвард провел 265 матчей, в которых забил 285 голов.