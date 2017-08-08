Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Перес: «Не продам Роналду, даже если за него предложат золотом»

    Президент «Реала» Флорентино Перес дал понять, что не собирается продавать нападающего мадридского клуба Криштиану Роналду.

    «Я никогда не продам Роналду. Не сделаю этого даже в том случае, если за него будут готовы заплатить золотом», – заявил Перес.

    Напомним, что Роналду выступает за «Реал» с 2009 года. В составе сливочных португальский форвард провел 265 матчей, в которых забил 285 голов.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2017 00:41
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 8 августа 2017, 14:57

      Возраст уже не юный у Роналдо поэтому сейчас после сумасшедших трансферов очень выгодно его продать за 500-600 млн чтобы омолодить команду

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +110

      Schicko > KARAT777 8 августа 2017, 17:38

      Влажные мечты Краснодара продать кого-нибудь лямов за 500-600...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 8 августа 2017, 09:09

      Еще хотел спросить у уважаемых форумчан и любителей футбола.... А кто-нть видит СР тренером? Мне кажется, что тренер из него не получиться...Просто интересно ваше мнение..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Alex3920486 8 августа 2017, 11:26

      Я тоже его тренером не вижу. Да вроде он сам говорил, что после завершения карьеры в футболе оставаться не хочет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +110

      Schicko > Alex3920486 8 августа 2017, 12:02

      СР это Серхио Рамос? Тогда нет...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Schicko 8 августа 2017, 12:33

      CR

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +110

      Schicko > Alex3920486 8 августа 2017, 17:36

      О Господи!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 8 августа 2017, 09:06

      ...и по версии журнала 4-4-2, он всего лишь 5й....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 8 августа 2017, 09:04

      Это как всегда. Если говорят, что не продается или не уйдет, значит, готовят к сливу...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 8 августа 2017, 06:06

      А газом? Газом не берут?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 8 августа 2017, 02:03

      Да кому он уже нужен кроме тебя!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 8 августа 2017, 01:47

      Статистика впечатляет конечно!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 8 августа 2017, 01:22

      цену набивает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 8 августа 2017, 01:04

      Всё зависит от количества золота.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 8 августа 2017, 00:55

      Вот это подход, не то что у некоторых!"

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11