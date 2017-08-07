Глушаков – болельщикам «Спартака»: «Злитесь, но не переставайте любить»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков попросил болельщиков не отказываться от команды после разгромного поражение от «Зенита» (1:5) в поединке четвертого тура РФПЛ. При этом капитан красно-белых отметил, что фанаты имеют право злиться на игроков «Спартака» за такой неприемлемый результат.

«Злитесь, но не переставайте любить», – написал Глушаков на своей странице в инстаграме.