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    Глушаков – болельщикам «Спартака»: «Злитесь, но не переставайте любить»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков попросил болельщиков не отказываться от команды после разгромного поражение от «Зенита» (1:5) в поединке четвертого тура РФПЛ. При этом капитан красно-белых отметил, что фанаты имеют право злиться на игроков «Спартака» за такой неприемлемый результат.

    «Злитесь, но не переставайте любить», – написал Глушаков на своей странице в инстаграме.

    Источник: Instagram

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    07.08.2017 16:24
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 7 августа 2017, 23:57

      Мы и не переставали! Только и вы нас любите. Играйте, бейтесь до последних секунд, как в прошлом сезоне. И тогда удача вновь повернётся к Нам лицом!

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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 7 августа 2017, 22:00

      Сильно Зеня сыграл , ну конечно и залетало все ,что можно..... Спартак все равно чемпион , а Зениту победы в ЛЕ с такой шикарной игрой!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > SPARTAK M222222222 7 августа 2017, 23:24

      Я думаю, что это нам надо про ЛЕ задуматься. 3-е место в группе ЛЧ и дальше в ЛЕ, пора бы взять эту говночашку.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 августа 2017, 19:48

      просто могли бы поменьше напускать, тем более от кого...
      громите коней, и все забудется

      5
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      Рейтинг: +13

      spartach_slesarenok 7 августа 2017, 19:40

      не надо тупить народ-это все провокация! пошли бомжы в жопу они никогда не будут чемпионами с такой игрой как с изралетянами,а тут бомжарам тупо проперло

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 августа 2017, 19:21

      Никто от вас и не отказывается,и злости нет никакой-противно и обидно просто смотреть на такую игру любимой команды.

      4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Диктор 7 августа 2017, 20:00

      4931..4932...4933..4934...
      херак,опять 4933..)))
      Тяжела жизнь народного любимца?))
      Без обид..

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 августа 2017, 19:18

      Так даже лучше, быстрее от глорья наша семья очистится и останутся только истинные и преданные болельщики. Верим в Вас ребятки! Ждём победы с Тулой! А дальше уже как следует подготовимся к коняхам!

      7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2017, 19:04

      Главное играйте всем сердцем, а не как вчера. Навсегда с любимой командой.

      8
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 августа 2017, 18:42

      Дедушка на картинке - ну вылитый рейнгольд

      6
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 7 августа 2017, 18:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Глушаков – болельщикам «Спартака»: самое главное - денюжки гоните, они нам очень нужны для летнего отпуска на Багамах.

      -4
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      Рейтинг: +3951

      Kollljan 7 августа 2017, 18:32

      Вспомним, как в прошлом сезоне все спартаковские сектанты хвалили Карреру. А в этом, ещё пройдет пару туров, будут уже обсерать его с ног до головы.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Kollljan 7 августа 2017, 19:22

      Отличие в том, что глорьё оно и в африке глорьё. Преданные болельщики Карреру чтобы там ни случилось обсерать не будут. Он уже вне границы и рамок, смог сделать грандиозное дело. А вот болелы зины, даже преданные, чуть что сразу тренера поливают грязью. Что с Боашем, что с цыганом обсерали так, что уши в трубочку сворачивались. И это-то Вы - истинные фанаты зины. Так что, свои парадигмы нашей семье навязывать не нужно.

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      Рейтинг: +5881

      Павелий > ivanthebest 7 августа 2017, 22:53

      Какой клуб, такие и болельщики: The Nit (англ.) - вошь, г.н.и.д.а, м.р.а.з.ь.

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