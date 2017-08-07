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    Миллер поздравил «Зенит» с чемпионской игрой

    Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер назвал игру, показанную «Зенитом» в матче четвертого тура российской Премьер-лиги со «Спартаком», чемпионской.

    «Поздравляю многомиллионную армию болельщиков санкт-петербургского «Зенита» с чемпионской игрой! На самой современной арене страны в очень современном стиле команда одержала яркую победу над принципиальным соперником! «Зенит» — чемпион!» – заявил Миллер.

    Напомним, что матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.08.2017 06:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2017, 11:46

      Только и орут на каждом чемпион да чемпион , прошло всего 4 тура. Недалёкие.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > OfaZavr 7 августа 2017, 15:05

      не братан так получилось то что я болею и за спартак , и за зенит , но не в обиду спартаку это п**** вчера был что угодно такого вытирания я даже не мог представить p.s. до матча хотел ещё что то закинуть на Спартак по времени не успел славо богу))) а так удачи в дальнейшем не опозориться в ЛЧ вся Россия с вами!!!!! а по поводу 4 тура кстате ну оплеуха была здравая и есть повод всё равно так говорить что чемпион все дела просто не имеет права действующий чемпион проиграть по всем статьям. имхо

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      Рейтинг: +245

      Тамхар 7 августа 2017, 08:25

      Ты бы лучше поздравил всех граждан с повышением уровня жизни хоть на 1% благодаря Газпрому!

      -1
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