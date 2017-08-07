Миллер поздравил «Зенит» с чемпионской игрой

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер назвал игру, показанную «Зенитом» в матче четвертого тура российской Премьер-лиги со «Спартаком», чемпионской.

«Поздравляю многомиллионную армию болельщиков санкт-петербургского «Зенита» с чемпионской игрой! На самой современной арене страны в очень современном стиле команда одержала яркую победу над принципиальным соперником! «Зенит» — чемпион!» – заявил Миллер.

Напомним, что матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.