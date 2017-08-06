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    На матче «Зенит» – «Спартак» ожидается около 60 тысяч зрителей

    Сегодня состоится центральный матч 4-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком». Как сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, безопасность на встрече будут обеспечивать более двух тысяч полицейских.

    Ожидается, что игру посетят около 60 тысяч зрителей.

    Напомним, матч «Зенит – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2017 13:27
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 6 августа 2017, 18:48

      Хорошо что есть эта напряжёнка , это противостояние , улучшает наш чемп

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 6 августа 2017, 14:54

      Что то не слышу от "народных": - это их тайные поклонники, проживающие в Питере и округе, собирают аншлаг на супер современном стадионе страны...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > BarStep 6 августа 2017, 15:29

      Так аншлаг и будет,о чём речь-то? На вреенные сооружения для ЧМ и КК билеты не продаются,поэтому и нет заявленных стадионом 68к

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто > BarStep 6 августа 2017, 16:00

      такую чушь только ваши способны городить!

      0
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      Рейтинг: +17807

      ilichkadr > BarStep 6 августа 2017, 16:03

      Они такие же "народные" как кони - "армейские"..........

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 августа 2017, 14:39

      Правильно-ведь сам Спартак приезжает.

      3
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 6 августа 2017, 14:32

      Такие матчи, реальное украшение нашего чемпионата))))

      5
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      Рейтинг: +382

      лёха72 6 августа 2017, 14:28

      не проиграем

      0
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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 6 августа 2017, 14:23

      От такого количества зрителей Откат-Арена не рухнет?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 6 августа 2017, 14:08

      Неудивительно! Спартак всегда и везде собирает аншлаг!
      Уверен, сегодняшняя игра будет вывеской РФПЛ - полный современный стадион, супер накал и борьба до последней секунды!!! Единственное, что может изуродовать этот праздник футбола-судейство... тьфу-тьфу-тьфу

      4
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      Рейтинг: +206

      Спартачище 6 августа 2017, 13:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ТОЛЬКО ПРИЕЗД ЧЕМПИОНА И БЕСПЛАТНАЯ РАЗДАЧА БИЛЕТОВ МОГУТ СДЕЛАТЬ АНШЛАГ НА КОРРУП-АРЕНЕ)))

      -5
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > Спартачище 6 августа 2017, 13:55

      дивваное говно не что не изменит

      5
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      Рейтинг: +206

      Спартачище > Genchik92 6 августа 2017, 14:39

      НУ ПОЧЕМУ ТЫ ТАКАЯ ДУРА)))

      0
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > Спартачище 6 августа 2017, 14:42

      дрочер молчи

      -2
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      Рейтинг: +206

      Спартачище > Genchik92 6 августа 2017, 14:44

      ПОМЕНЯЙ В АНКЕТЕ ПОЛ НА ЖЕНСКИЙ)))

      0
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      Рейтинг: +390

      fantom23 6 августа 2017, 13:43

      И пусть победит сильнейший !Желаю обоим командам только честную борьбу!!!Удачи !!!

      5
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 6 августа 2017, 13:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так вроде билеты халявные раздавали, тем у кого абонементы, по два в одни руки)

      -4
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      Рейтинг: +6309

      порт > hans6978T 6 августа 2017, 13:51

      Херню порешь, раздавали халяву на игру с евреями, сейчас с поросятами самый дешёвый билет был полторы штуки, на ярусе, над виражом.

      3
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      Рейтинг: +3460

      acor94 > порт 6 августа 2017, 14:21

      Я успел взять на углу за 1000.

      -1
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