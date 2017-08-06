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  • На матче «Зенит» – «Спартак» ожидается около 60 тысяч зрителей

На матче «Зенит» – «Спартак» ожидается около 60 тысяч зрителей

6 августа 2017, 13:27
20

Сегодня состоится центральный матч 4-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком». Как сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, безопасность на встрече будут обеспечивать более двух тысяч полицейских.

Ожидается, что игру посетят около 60 тысяч зрителей.

Напомним, матч «Зенит – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (20)
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insider_retro
1502015704
"Почти всё - все ожидания, вся гордость, все страхи пред затруднением или отказами — меркнет перед лицом смерти, оставляя только действительно важное...." (Стивен Пол Джобс) Однако, сегодня, всё затмит ожидание великолепной игры в исполнении традиционных соперников....
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Tostao
1502015762
Был я в 1988 году на "Кирова", "Зенит" с киевлянами играл, как раз после ЧЕ, тоже около 60-ти тысяч присутствовали и ни че, никто не писал кипятком, обычное явление для тех времён.
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acor94
1502015906
Не корректная продажа билетов осуществлялась. В первый же день продаж, очень много билетов было выкуплено спикулянтами.
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hans6978T
1502016067
Так вроде билеты халявные раздавали, тем у кого абонементы, по два в одни руки)
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fantom23
1502016214
И пусть победит сильнейший !Желаю обоим командам только честную борьбу!!!Удачи !!!
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filosof sparty
1502017739
Неудивительно! Спартак всегда и везде собирает аншлаг! Уверен, сегодняшняя игра будет вывеской РФПЛ - полный современный стадион, супер накал и борьба до последней секунды!!! Единственное, что может изуродовать этот праздник футбола-судейство... тьфу-тьфу-тьфу
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АЛЕКС 58
1502018625
От такого количества зрителей Откат-Арена не рухнет?
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Evgeniy32
1502019128
Такие матчи, реальное украшение нашего чемпионата))))
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Диктор
1502019552
Правильно-ведь сам Спартак приезжает.
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BarStep
1502020475
Что то не слышу от "народных": - это их тайные поклонники, проживающие в Питере и округе, собирают аншлаг на супер современном стадионе страны...
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