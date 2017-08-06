На матче «Зенит» – «Спартак» ожидается около 60 тысяч зрителей

Сегодня состоится центральный матч 4-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком». Как сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, безопасность на встрече будут обеспечивать более двух тысяч полицейских.

Ожидается, что игру посетят около 60 тысяч зрителей.

Напомним, матч «Зенит – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.