Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзагоев недоволен своей игрой на старте сезона

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своей физической форме на старте сезона. Напомним, что российский хавбек набирает форму после восстановления от травмы.

    — Скажу честно, пока я недоволен собой. Кондиции еще не оптимальные, я очень долго думаю при принятии мяча. Но быстрота мышления приходит с играми, другого пути здесь нет. На сборах я в основном не бегал, а занимался по своей программе, которая по объему была ничуть не меньше. Поэтому в стартовых матчах, в частности, в гостевом с АЕКом, иногда задыхался, хотя в целом чувствовал себя хорошо. С «Анжи» провел около шестидесяти пяти минут, с «Локомотивом» — под семьдесят, с АЕКом уже семьдесят пять, со СКА — чуть меньше, хотя мог и продолжать. Процесс идет, думаю, скоро буду готов играть без замен. В этом смысле чем больше матчей, тем лучше.

    — Пока что армейские болельщики чуть вздрагивают каждый раз, когда ты идешь в стык или оказываешься на газоне. А самому тебе уже удалось забыть прошлый сезон, который получился скомканным из-за травм?

    — Не стану кривить душой, полностью выкинуть его из памяти пока не могу, потому что не играл в общей сложности почти полгода. Но настрой на будущее — самый оптимистичный. Я и раньше выполнял индивидуальную работу после тренировок, но сейчас мы наконец-то разобрались во всех медицинских проблемах, и теперь я делаю именно те упражнения, которые мне рекомендованы. Каждый день мне нужно держать себя в форме, и я четко следую указаниям клубных врачей и сербского физиотерапевта Андреа Милутиновича, с которым занимался в последнее время. Надеюсь, все проблемы остались далеко позади.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2017 12:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17742

      paracetamol 6 августа 2017, 13:06

      Я стал совсем криволапым, сказал Дзага-три зигзага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 августа 2017, 12:28

      Всё меняется со временем... И самооценка будет нарастать с каждым удачным эпизодом и успешным матчем...
      "Тебя определяют две вещи: твоё терпение, когда у тебя ничего нет и твоё поведение, когда у тебя есть всё..." (Зиг Зиглар)

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11