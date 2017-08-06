Дзагоев недоволен своей игрой на старте сезона

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своей физической форме на старте сезона. Напомним, что российский хавбек набирает форму после восстановления от травмы.

— Скажу честно, пока я недоволен собой. Кондиции еще не оптимальные, я очень долго думаю при принятии мяча. Но быстрота мышления приходит с играми, другого пути здесь нет. На сборах я в основном не бегал, а занимался по своей программе, которая по объему была ничуть не меньше. Поэтому в стартовых матчах, в частности, в гостевом с АЕКом, иногда задыхался, хотя в целом чувствовал себя хорошо. С «Анжи» провел около шестидесяти пяти минут, с «Локомотивом» — под семьдесят, с АЕКом уже семьдесят пять, со СКА — чуть меньше, хотя мог и продолжать. Процесс идет, думаю, скоро буду готов играть без замен. В этом смысле чем больше матчей, тем лучше.

— Пока что армейские болельщики чуть вздрагивают каждый раз, когда ты идешь в стык или оказываешься на газоне. А самому тебе уже удалось забыть прошлый сезон, который получился скомканным из-за травм?

— Не стану кривить душой, полностью выкинуть его из памяти пока не могу, потому что не играл в общей сложности почти полгода. Но настрой на будущее — самый оптимистичный. Я и раньше выполнял индивидуальную работу после тренировок, но сейчас мы наконец-то разобрались во всех медицинских проблемах, и теперь я делаю именно те упражнения, которые мне рекомендованы. Каждый день мне нужно держать себя в форме, и я четко следую указаниям клубных врачей и сербского физиотерапевта Андреа Милутиновича, с которым занимался в последнее время. Надеюсь, все проблемы остались далеко позади.