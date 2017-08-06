Верратти: «Я решил остаться в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти отметил, что решил и дальше выступать за парижский клуб. Ране сообщалось о желании итальянца продолжить карьеру в «Барселоне».

«Барселона? Было что-то, но ничего серьезного. Мы не проводили других переговоров.

Я решил остаться на этом пути и доволен этим. Неймар изменил мое мнение? Мой выбор был сделан еще до того, как стало известно о переходе бразильца к нам», – заявил Верратти.

В минувшем сезоне хавбек провел в чемпионате Франции 28 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.