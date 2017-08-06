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    Верратти: «Я решил остаться в «ПСЖ»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти отметил, что решил и дальше выступать за парижский клуб. Ране сообщалось о желании итальянца продолжить карьеру в «Барселоне».

    «Барселона? Было что-то, но ничего серьезного. Мы не проводили других переговоров.

    Я решил остаться на этом пути и доволен этим. Неймар изменил мое мнение? Мой выбор был сделан еще до того, как стало известно о переходе бразильца к нам», – заявил Верратти.

    В минувшем сезоне хавбек провел в чемпионате Франции 28 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    06.08.2017 09:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 6 августа 2017, 12:54

      Нормально..если ещё и Ди Мария с Кавани останутся - знатная банда то будет, в том числе и для ЛЧ..будем посмотреть.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 августа 2017, 11:33

      Нормально, дистанцировался и определился... Сейчас многие делают заявления, что бы или поучаствовать или отдалиться от событий в ПСЖ...
      "Если не знаешь, как поступать, — поступай правильно!..." (Карл Краус)

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 6 августа 2017, 11:27

      Ну и хорошо , по моему Барса ничего не могла бы дать Марко ( если только не смену обстановки ) .С игровой точки зрения Верратти все должно устраивать в Париже, он там лидер , он борется за самые серьезные задачи за все внутренние трофеи и за победу в ЛЧ. В общем ,если бы он переехал в Испанию ничего особенно не изменилось бы, но его статус в команде был бы ниже, посмотрите хотя бы на Ракитича который из лидера Севильи можно сказать стал "чернорабочим" в Барсе. Каждый выбирает свой путь сам, но я рад ,что Марко остался в ПСЖ.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 6 августа 2017, 11:14

      естественно, теперь то когда есть Неймар, чо уходить то . . . в Барселону . . .

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      Рейтинг: +149

      Sarco999 6 августа 2017, 10:22

      Ну ну , не ты ли требовал подписания чемпионов ?)))

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 6 августа 2017, 09:32

      Неймар перешёл жи

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