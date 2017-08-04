Дебют Неймара за «ПСЖ» в первом туре Лиги 1 – под угрозой, Ла Лига должна выслать в LFP сертификат трансфера до полуночи

Журналист ESPN и beIN Джонатан Джонсон сообщил условие дебюта Неймара за «ПСЖ».

«Говорят, что LFP (лига профессиональных футболистов Франции – прим. «Бомбардира») требует от Ла Лиги международный сертификат трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

Документ должен прийти до полуночи, иначе игрок не сможет дебютировать за новый клуб в матче против «Амьена», – написал Джонсон в твиттере.

Матч первого тура Лиги 1 «ПСЖ» – «Амьен» состоится завтра в 18:15 по московскому времени.