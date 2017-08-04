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    Дебют Неймара за «ПСЖ» в первом туре Лиги 1 – под угрозой, Ла Лига должна выслать в LFP сертификат трансфера до полуночи

    Журналист ESPN и beIN Джонатан Джонсон сообщил условие дебюта Неймара за «ПСЖ».

    «Говорят, что LFP (лига профессиональных футболистов Франции – прим. «Бомбардира») требует от Ла Лиги международный сертификат трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

    Документ должен прийти до полуночи, иначе игрок не сможет дебютировать за новый клуб в матче против «Амьена», – написал Джонсон в твиттере.

    Матч первого тура Лиги 1 «ПСЖ» – «Амьен» состоится завтра в 18:15 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    04.08.2017 23:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 5 августа 2017, 09:09

      Везде заморочки). Хорошо бы сыграл всё-таки..

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 августа 2017, 00:09

      Может и не выслать ))

      0
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma 4 августа 2017, 23:39

      ну... это будет интересно, в чем-то поведение ла лиги похоже на капризного ребенка, который не хочет отдавать свою игрушку и пытается максимально насолить следующему владельцу :)

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