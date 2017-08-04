«Барселона» не собирается платить отцу Неймара 26 миллионов

Руководство «Барселоны» отказывается выплачивать отцу нападающего Неймара подписной бонус.

Отметим, что каталонский клуб должен выплатить Неймару-старшему 26 миллионов евро за то, что его сын продлил контракт с сине-гранатовыми до 2021 года.

Трансфер капитана сборной Бразилии специально был отложен до августа, чтобы отец Неймара получил бонус.

Напомним, что Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.