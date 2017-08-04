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    «Барселона» не собирается платить отцу Неймара 26 миллионов

    Руководство «Барселоны» отказывается выплачивать отцу нападающего Неймара подписной бонус.

    Отметим, что каталонский клуб должен выплатить Неймару-старшему 26 миллионов евро за то, что его сын продлил контракт с сине-гранатовыми до 2021 года.

    Трансфер капитана сборной Бразилии специально был отложен до августа, чтобы отец Неймара получил бонус.

    Напомним, что Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    Источник: ESPN

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    04.08.2017 14:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 4 августа 2017, 20:58

      На месте Барсы, я бы запустил Месси и Суараса, что бы они битами нап..ли отцу Неймара))

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 августа 2017, 16:24

      "Специально" кем отложен ? ПСЖ , катарскими шейхами ? Думаю у Барсы тут есть инфа и козырь . Посмотрим !

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 4 августа 2017, 15:33

      Теперь эту новость будем читать месяц..

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 августа 2017, 15:30

      Хотят не хотят... Через суд отсудят, еще и за адвокатов Неймера платить будут )))

      1
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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ 4 августа 2017, 15:13

      Внукам неймаровским ещё будут выплачивать..... по ходу, не только в наших клубах сидят контрактчики-мудаки))))

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 августа 2017, 15:12

      Как в добром советском стишке "... отец слышишь рубит?, а сын отвозит..." Семейный подряд... Где рыбка клюнет, оттуда и тянут...

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 августа 2017, 15:12

      пусть трясет с шейхов,контракт не отработан

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 4 августа 2017, 15:07

      куда там Кокорину,Денисову, Глушакову до Неймара.. со всех собирается содрать бабло.

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      Рейтинг: +571

      levon_man 4 августа 2017, 15:06

      Не надо платить - киньте его

      1
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 4 августа 2017, 14:58

      Семейка Неймаров поимела Барселону на 26 млн :-) А они обязаны выплатить как не крути. Условия бонусов выполнены были - Неймар подписал новый контракт. А то что ПСЖ активировали ценник выкупа - никак не проблема Неймара...

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      Рейтинг: +213

      КонтриК > AGE_13 4 августа 2017, 21:18

      Барселона заработала огромные деньги на этом трансфере. Кто виноват, что выкупили его за отступные? Надо было прописывать нюансы по поводу этих денег. Раз в этом контракте указано, что оплата 26 млн за подпись на новом контракте - проблема руководства Барселоны.

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