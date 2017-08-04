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    Поле стадиона «Санкт-Петербург» будут менять этой осенью

    Осенью 2017 года на стадионе «Санкт-Петербург» планируется проведение работ по смене газона.

    Об этом сообщил президент «Зенита» Сергей Фурсенко.

    «Поле на стадионе «Санкт-Петербург» будут менять во время перерыва на матчи сборных, но не в сентябре, а позже», – сказал Фурсенко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2017 00:52
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 4 августа 2017, 13:49

      Господи,сколько же невежд в комментариях. Стадион закрытого типа,газон там не может нормально ужиться, для этого его надо выдвигать,а по правилам ФИФА, до ЧМ нельзя никаких технических действий производить,если стадион ими принят. Поэтому поле не выдвигают,а трава не может нормально там расти.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 4 августа 2017, 13:20

      Как, опять? Поменяли же к КК? Вчера там был, нормальная поляна...что за...опять...капец...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2017, 12:06

      Старая песня о главном.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +444

      vshter76 4 августа 2017, 11:23

      "Дай миллион!" С.Я.Паниковский

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2336

      den161 4 августа 2017, 09:30

      Опять???

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 августа 2017, 09:20

      И распилят ещё несколько миллионов из бюджета

      -1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 4 августа 2017, 07:34

      Что самое интересное никто не ответит за это безобразие и не понесет наказания.

      1
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      Рейтинг: +73

      Шейник 4 августа 2017, 07:24

      дело товарища Бендера продолжает жить, раньше что бы увести денег меняли брусчатку теперь газон....

      1
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      Рейтинг: +2726

      a_who 4 августа 2017, 06:59

      Не поле надо менять ,а чиновников с подрядчиками !!!

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 августа 2017, 06:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      священная корова доить не передоить

      -5
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