Поле стадиона «Санкт-Петербург» будут менять этой осенью

Господи,сколько же невежд в комментариях. Стадион закрытого типа,газон там не может нормально ужиться, для этого его надо выдвигать,а по правилам ФИФА, до ЧМ нельзя никаких технических действий производить,если стадион ими принят. Поэтому поле не выдвигают,а трава не может нормально там расти.
Осенью 2017 года на стадионе «Санкт-Петербург» планируется проведение работ по смене газона.
Об этом сообщил президент «Зенита» Сергей Фурсенко.
«Поле на стадионе «Санкт-Петербург» будут менять во время перерыва на матчи сборных, но не в сентябре, а позже», – сказал Фурсенко.