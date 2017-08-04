Поле стадиона «Санкт-Петербург» будут менять этой осенью

Осенью 2017 года на стадионе «Санкт-Петербург» планируется проведение работ по смене газона.

Об этом сообщил президент «Зенита» Сергей Фурсенко.

«Поле на стадионе «Санкт-Петербург» будут менять во время перерыва на матчи сборных, но не в сентябре, а позже», – сказал Фурсенко.