«Барселона» планирует приобрести за 32 миллиона Иньиго Мартинеса

Защитник «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинес может перейти в «Барселону». Каталонский клуб намерен приобрести 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за испанца 32 миллиона евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных, сообщает noticiaz de Gipuzkoa.

Напомним, что соглашение Мартинеса с бело-голубыми рассчитано до 2021 года.

В прошлом сезоне Примеры игрок провел 34 матча, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.