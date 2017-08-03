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    «Барселона» планирует приобрести за 32 миллиона Иньиго Мартинеса

    Защитник «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинес может перейти в «Барселону». Каталонский клуб намерен приобрести 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за испанца 32 миллиона евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных, сообщает noticiaz de Gipuzkoa.

    Напомним, что соглашение Мартинеса с бело-голубыми рассчитано до 2021 года.

    В прошлом сезоне Примеры игрок провел 34 матча, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2017 13:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 3 августа 2017, 14:31

      очень плохо для Барсы что сегодня она не делает ставку на свою школу как при Пепе...

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