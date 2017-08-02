Пашалич прибыл в Рим на медосмотр для перехода в «Спартак»

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком«.

Сообщается, что 22-летний хавбек прибыл в Рим для прохождения медицинского осмотра перед переходом в московский клуб.

Ранее появилась информация, что хорват уже согласовал условия личного контракта с красно-белыми, где будет выступать на правах аренды до конца сезона-2017/18.