Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пашалич прибыл в Рим на медосмотр для перехода в «Спартак»

    Полузащитник «Челси» Марио Пашалич в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком«.

    Сообщается, что 22-летний хавбек прибыл в Рим для прохождения медицинского осмотра перед переходом в московский клуб.

    Ранее появилась информация, что хорват уже согласовал условия личного контракта с красно-белыми, где будет выступать на правах аренды до конца сезона-2017/18.

    Источник: Gianlucadimarzio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2017 14:08
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2017, 18:09

      Хорошо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 2 августа 2017, 15:10

      Пишут, что Родионов с юристом вылетели в Рим.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Aston_Martin 2 августа 2017, 14:45

      Ждем Канунникова теперь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1088

      IVAN1975 > Aston_Martin 2 августа 2017, 17:25

      НУ ЭТО ВРЯД ЛИ,СУД ЗАПРЕТИЛ ПРОДАЖУ ФУТБОЛИСТА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 августа 2017, 14:32

      Как я уже говорил-это хорошие новости для нас .

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11