Пашалич прибыл в Рим на медосмотр для перехода в «Спартак»

Хорошо.
Полузащитник «Челси» Марио Пашалич в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком«.
Сообщается, что 22-летний хавбек прибыл в Рим для прохождения медицинского осмотра перед переходом в московский клуб.
Ранее появилась информация, что хорват уже согласовал условия личного контракта с красно-белыми, где будет выступать на правах аренды до конца сезона-2017/18.
#Calciomercato | #SpartakMosca, visite mediche in corso per l'ex @acmilan #Pasalic. La foto https://t.co/kucMnduAgs pic.twitter.com/LlR4wEHBTc— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 2 августа 2017 г.