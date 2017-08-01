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    Джикия: «Поливая всех алкоголем в чемпионской раздевалке, я преследовал благие цели»

    Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия порефлексировал над своим поведением в чемпионской раздевалке прошлого сезона, когда он бросался едой и безудержно поливал всех алкоголем.

    «Если честно, мне до сих пор за это стыдно. Не стоило так поступать с едой! Но там такие эмоции были, что все, что можно было кинуть – я кидал. А все, что можно вылить, – выливал! Кстати, алкоголь я выливал на всех, чтобы никто не напился. Так и напишите! Благие намерения были», – сказал Джикия 8news.ru.

    В текущем чемпионате красно-белые после трех туров занимают восьмое место в таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2017 23:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 2 августа 2017, 07:31

      На следующий год приготовить ванну и всех купать в шампанском. Да что ванну - Бассейн! Кстати, всех с ВДВ.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2229

      river31 2 августа 2017, 06:55

      Жесть. :))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 августа 2017, 01:12

      Попытался предотвратить пьянку, продезинфицировал партнёров алкоголем и возглавил вечеринку с макаронами!... Гулять так гулять!...
      Эмоции выплеснулись, жизнь продолжается!...

      3
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