Джикия: «Поливая всех алкоголем в чемпионской раздевалке, я преследовал благие цели»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия порефлексировал над своим поведением в чемпионской раздевалке прошлого сезона, когда он бросался едой и безудержно поливал всех алкоголем.

«Если честно, мне до сих пор за это стыдно. Не стоило так поступать с едой! Но там такие эмоции были, что все, что можно было кинуть – я кидал. А все, что можно вылить, – выливал! Кстати, алкоголь я выливал на всех, чтобы никто не напился. Так и напишите! Благие намерения были», – сказал Джикия 8news.ru.

В текущем чемпионате красно-белые после трех туров занимают восьмое место в таблице.