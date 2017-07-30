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  • Максимов: «Если «Зенит» предложит контракт, то буду очень серьезно раздумывать»

Максимов: «Если «Зенит» предложит контракт, то буду очень серьезно раздумывать»

30 июля 2017, 11:54
9

Нападающий литовского «Тракая» Максим Максимов ответил, как он отреагирует, если «Зенит» предложит ему контракт с зарплатой в 200 тысяч евро за сезон. Как отметил футболист, он уже имеет варианты продолжения карьеры.

«Завтра? С таким предложением? (смеется) Будем разговаривать. Шутки-шутками, но мне нужно будет очень серьезно подумать. Понятно, что в голове сразу проносится: «Вау, «Зенит»! Но нужно очень грамотно подходить к выбору, понимать свою роль и прикидывать, подходит ли она. Сейчас некоторые клубы уже выходят на меня, есть и очень хорошие варианты. Но я не вижу смысла торопиться», – заявил футболист.

21-летний Максимов на данный момент является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Лиги Европы, забив семь голов в пяти матчах квалификации турнира.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Ритеряй Зенит
Комментарии (9)
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Alex Y
1501405288
ЦСКА больше подходит, молодой и не дорогой)
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mihail200606
1501405564
Пацан, езжай в Европу.… в России испортят
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nik55
1501407048
молодец что думает
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Gullit 76
1501410542
Лучше езжай в европу.
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серега кашин
1501410906
пусть сидит на жопе ровно, а то забил командам уровня пфл несколько мячей и понеслось
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ЮЗИК
1501414940
Раздумывать надо,оставайся в Европе
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OfaZavr
1501424999
Вот когда предложат тогда и будет рассуждать, а пока ничего не стоить и говорить.
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