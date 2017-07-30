Максимов: «Если «Зенит» предложит контракт, то буду очень серьезно раздумывать»

Нападающий литовского «Тракая» Максим Максимов ответил, как он отреагирует, если «Зенит» предложит ему контракт с зарплатой в 200 тысяч евро за сезон. Как отметил футболист, он уже имеет варианты продолжения карьеры.

«Завтра? С таким предложением? (смеется) Будем разговаривать. Шутки-шутками, но мне нужно будет очень серьезно подумать. Понятно, что в голове сразу проносится: «Вау, «Зенит»! Но нужно очень грамотно подходить к выбору, понимать свою роль и прикидывать, подходит ли она. Сейчас некоторые клубы уже выходят на меня, есть и очень хорошие варианты. Но я не вижу смысла торопиться», – заявил футболист.

21-летний Максимов на данный момент является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Лиги Европы, забив семь голов в пяти матчах квалификации турнира.