Гулиев: «Видел в Махачкале людей с пистолетами. Пугает ли это? Нет, это же братский народ»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев, на правах аренды выступающий за «Анжи», рассказал о жизни в Махачкале.

Напомним, вторую часть прошлого сезона Гулиев так же провел в махачкалинском клубе, где за 11 матчей РФПЛ отметился одной результативной передачей.

– Чем занимаетесь в свободное время в Махачкале?

– Если много выходных, бывает, езжу в Грозный. Здесь тоже много друзей. С ними вижусь, общаюсь. Особенного ничего не делаю.

– Артур Малоян рассказывал, что в Махачкале встречал людей с автоматами даже в продуктовых магазинах. Сталкивались с таким?

– Видел людей с пистолетами. Пугает ли это? Нет. Это же братский народ, поэтому чувствую себя абсолютно спокойно.