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  • Гулиев: «Видел в Махачкале людей с пистолетами. Пугает ли это? Нет, это же братский народ»

Гулиев: «Видел в Махачкале людей с пистолетами. Пугает ли это? Нет, это же братский народ»

27 июля 2017, 14:05
7

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев, на правах аренды выступающий за «Анжи», рассказал о жизни в Махачкале.

Напомним, вторую часть прошлого сезона Гулиев так же провел в махачкалинском клубе, где за 11 матчей РФПЛ отметился одной результативной передачей.

– Чем занимаетесь в свободное время в Махачкале?

– Если много выходных, бывает, езжу в Грозный. Здесь тоже много друзей. С ними вижусь, общаюсь. Особенного ничего не делаю.

– Артур Малоян рассказывал, что в Махачкале встречал людей с автоматами даже в продуктовых магазинах. Сталкивались с таким?

– Видел людей с пистолетами. Пугает ли это? Нет. Это же братский народ, поэтому чувствую себя абсолютно спокойно.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Анжи Гулиев Аяз
Комментарии (7)
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Liverpool#krasnodar
1501156436
Смешно
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lek!
1501158040
)))) Люди ходят с травматами как и по всей России и то редкость , где они таких встречают ))
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Garrincha58
1501162902
это у них так называется территория добра днем тебя встречают с лавашем, а ночью с калашем
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Aleksandr_1986_Spb_
1501162948
По его словам сложилось впечатление что хождение с оружием - норма поведения современного человека в развитом государстве, главное чтоб народ братский вокруг был..
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paracetamol
1501171677
Дуркестан называется.
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BRO_football
1501179169
Просто у Гулиева тоже был пистолет в кармане, поэтому их не боялся
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lifter025
1501196760
Смешно...живу в Махачкале,но не видел людей с пистолетами...
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