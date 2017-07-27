«Динамо» может сыграть на «ВТБ Арене» уже в концовке сезона

Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов рассказал о порядке ввода в эксплуатацию объектов комплекса. По его словам, «Динамо» может провести первые матчи на новом стадионе или в конце этого сезона, или начать на нем следующий – все зависит от решения руководства столичного клуба.

— В каком порядке будут вводиться в эксплуатацию объекты комплекса?

— Мы открываем гостиницу Hyatt уже в августе. В октябре 2017-го внешние строительные работы на стадионе будут закончены. В течение следующего года планируем довести до ума все жилые комплексы – к концу 2018 года передадим ключи жильцам апартаментов.

Ближайший зимний перерыв футбольного чемпионата и всю весну 2018 года мы посвятим проверкам и тестам, причем самым разнообразным. Не только спортивным, но и проверке систем безопасности, работе Росгвардии и МВД. Хотим посмотреть, как это будет происходить в режиме полной заполняемости трибун.

— А первые официальные встречи когда планируете проводить?

— Это возможно только после сдачи объекта в эксплуатацию. Думаю, реальный срок – июнь 2018 года, если говорить о первом концертном мероприятии. Футбольному «Динамо» будет предоставлен выбор: или сыграть последние матчи сезона-2017/18 на новом стадионе, или переехать на него уже с начала сезона-2018/19.