Роналду останется в «Реале» ради трофеев

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в очередной раз заявил, что не собирается покидать Мадрид в это межсезонье.

«Счастлив, что удалось выиграть командные и индивидуальные трофеи в прошедшем сезоне. Было бы неплохо повторить все это в «Реале» в следующем сезоне. Нужно работать усердно год за годом. И я намерен это сделать. Футбол – моя жизнь и страсть», – сказал Роналду.

Португальский футболист рассматривал возможность ухода из «Реала» из-за обвинений испанской прокуратуры в неуплате налогов на сумму почти в 15 миллионов евро.