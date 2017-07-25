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    Роналду останется в «Реале» ради трофеев

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в очередной раз заявил, что не собирается покидать Мадрид в это межсезонье.

    «Счастлив, что удалось выиграть командные и индивидуальные трофеи в прошедшем сезоне. Было бы неплохо повторить все это в «Реале» в следующем сезоне. Нужно работать усердно год за годом. И я намерен это сделать. Футбол – моя жизнь и страсть», – сказал Роналду.

    Португальский футболист рассматривал возможность ухода из «Реала» из-за обвинений испанской прокуратуры в неуплате налогов на сумму почти в 15 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    25.07.2017 10:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 25 июля 2017, 12:26

      проститутка двуличная!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 25 июля 2017, 11:39

      Как будто другие клубы не берут трофей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 25 июля 2017, 11:28

      Когда Неймару накинут (а, вроде, уже) - он тоже в Барсе ради трофеев останется), a priori.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +761

      martin gore 25 июля 2017, 10:30

      Какой все-таки ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ФУТБОЛИСТ И ЧЕЛОВЕК! Да НЕТ не просто человек, ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 25 июля 2017, 10:28

      Конечно ради трофеев. Деньги тут вообще не причём.

      0
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 25 июля 2017, 10:20

      какие высокие слова......

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 июля 2017, 10:12

      Ну да,ради трофеев

      0
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