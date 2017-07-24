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    Опрос: приобретаете ли вы платные трансляции на нашем сайте?

    «Бомбардир» проводит опрос среди читателей, чтобы узнать, пользуетесь ли вы платными трансляциями на нашем сайте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2017 13:46
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 24 июля 2017, 20:24

      Среди нас 12 человек, которые покупают! Ну на момент моего комментария, конечно.

      0
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW > Добрый Бобер 25 июля 2017, 00:41

      Прошло 4 часа, их всё ещё 12

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 24 июля 2017, 19:15

      Очень люблю ваш сайт, ни одного дня на протяжении многих лет не проходит без него, но трансляции не покупаю - это абсурд!

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      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 июля 2017, 17:28

      А, что Бомбардир не ведает сколько денег приходит ему от покупки трансляций?
      Я думаю таких мизер. Дураков в зеркале ищите.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      pus87 24 июля 2017, 15:24

      поддерживаю зачем покупать когда халявы полно

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 24 июля 2017, 14:51

      Не покупаю, смотрю на халяву!Спасибо интернету и добрым людям,что дают ссылку!

      10
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 июля 2017, 14:51

      а за чем у нас и ТВ платное, а теперь еще и какие то трансляции покупать

      3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 24 июля 2017, 14:47

      3 бедолаги каких-то покупают)))

      5
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > diadushka 24 июля 2017, 14:48

      .......уже 4)

      2
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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ 24 июля 2017, 14:47

      Ахахах, нахер нужны ваши трансляции, когда телек есть))))

      1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 24 июля 2017, 14:11

      на ю тубе любой матч есть,бесплатно.

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 24 июля 2017, 14:07

      большинство платных трансляций можно легко посмотреть бесплатно на том же спортбоксе, если бы эти трансляции стоили более адекватно, например, 300 рублей в месяц, то возможно бы ещё подумал, но 90 рублей за трансляцию это не очень адекватная цена, чтобы что-то покупать каждый день или по 5 штук в день

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