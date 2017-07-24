Опрос: приобретаете ли вы платные трансляции на нашем сайте?

Среди нас 12 человек, которые покупают! Ну на момент моего комментария, конечно.
«Бомбардир» проводит опрос среди читателей, чтобы узнать, пользуетесь ли вы платными трансляциями на нашем сайте.
«Бомбардир» проводит опрос среди читателей, чтобы узнать, пользуетесь ли вы платными трансляциями на нашем сайте.
Среди нас 12 человек, которые покупают! Ну на момент моего комментария, конечно.
Прошло 4 часа, их всё ещё 12
Очень люблю ваш сайт, ни одного дня на протяжении многих лет не проходит без него, но трансляции не покупаю - это абсурд!
А, что Бомбардир не ведает сколько денег приходит ему от покупки трансляций?
Я думаю таких мизер. Дураков в зеркале ищите.
поддерживаю зачем покупать когда халявы полно
а за чем у нас и ТВ платное, а теперь еще и какие то трансляции покупать
Ахахах, нахер нужны ваши трансляции, когда телек есть))))
на ю тубе любой матч есть,бесплатно.
большинство платных трансляций можно легко посмотреть бесплатно на том же спортбоксе, если бы эти трансляции стоили более адекватно, например, 300 рублей в месяц, то возможно бы ещё подумал, но 90 рублей за трансляцию это не очень адекватная цена, чтобы что-то покупать каждый день или по 5 штук в день