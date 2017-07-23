«ПСЖ» отказался от Санчеса после договоренности с Неймаром

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес не перейдет этим летом в «ПСЖ». Французский клуб отказался от приобретения игрока сборной Чили после договоренности с форвардом «Барселоны» Неймаром.

Ранее сообщалось, что Неймар подпишет с «ПСЖ» шестилетний контракт. Сумма сделки составит 222 миллиона евро.

Напомним, что за Санчеса парижане готовы были заплатить 50 миллионов.