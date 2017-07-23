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    «ПСЖ» отказался от Санчеса после договоренности с Неймаром

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес не перейдет этим летом в «ПСЖ». Французский клуб отказался от приобретения игрока сборной Чили после договоренности с форвардом «Барселоны» Неймаром.

    Ранее сообщалось, что Неймар подпишет с «ПСЖ» шестилетний контракт. Сумма сделки составит 222 миллиона евро.

    Напомним, что за Санчеса парижане готовы были заплатить 50 миллионов.

    Источник: Le Parisien

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    23.07.2017 21:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 24 июля 2017, 10:21

      Интрига), вот казус то будет если всё-таки в итоге Неймар останется (контракт поднимут), а Санчес куда-то уже уплывёт, хотя с ним тоже не ясно..).

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 23 июля 2017, 23:14

      Пока всё мутно

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 23 июля 2017, 22:57

      Куда бы он не перешел в ближайшие 4 года ЗМ в любом случае ему не светит, ему отдадут по большей части Месси, КриРо может еще 1 возьмет ну 2 максимум

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > EcioAuditore 24 июля 2017, 10:23

      Думаю, что ЗМ будет у них пока играть не перестанут или в Китай да МЛС не ломанутся). Стабильны, чертяки).

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