«ПСЖ» отказался от Санчеса после договоренности с Неймаром

Интрига), вот казус то будет если всё-таки в итоге Неймар останется (контракт поднимут), а Санчес куда-то уже уплывёт, хотя с ним тоже не ясно..).
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес не перейдет этим летом в «ПСЖ». Французский клуб отказался от приобретения игрока сборной Чили после договоренности с форвардом «Барселоны» Неймаром.
Ранее сообщалось, что Неймар подпишет с «ПСЖ» шестилетний контракт. Сумма сделки составит 222 миллиона евро.
Напомним, что за Санчеса парижане готовы были заплатить 50 миллионов.