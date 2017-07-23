Вальверде: «Барселона» не обойдется без Неймара»

Глупое заявление Вальверде, не ожидал от него, это его первый ляп. Ему выгоднее, чтобы Неймар ушёл, он начинает с нового листа, обновляет команду, или делает из осколков старой дружины свой преданный коллектив, насыщает его молодёжью и достигает побед. Прошлый год Неймар сдал очень заметно, это вчера он феерил и накручивал висты для торговли и с теми и с этими, нам такой игрок не нужен. Лео правильно сделал, что поудалял его фото.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о возможном уходе из команды Неймара. Форварда хочет приобрести «ПСЖ».
«Барселона не обойдется без Неймара. Мы хотим, чтобы он и дальше выступал за нас. Мы прекрасно осознаем, какое влияние Неймар оказывает на игру команды. Это понятно», – заявил Вальверде.
Неймар выступает за «Барселону» с июля 2013 года. Его нынешнее соглашение действует до лета 2021 года.