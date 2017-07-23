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    Вальверде: «Барселона» не обойдется без Неймара»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о возможном уходе из команды Неймара. Форварда хочет приобрести «ПСЖ».

    «Барселона не обойдется без Неймара. Мы хотим, чтобы он и дальше выступал за нас. Мы прекрасно осознаем, какое влияние Неймар оказывает на игру команды. Это понятно», – заявил Вальверде.

    Неймар выступает за «Барселону» с июля 2013 года. Его нынешнее соглашение действует до лета 2021 года.

    Источник: Goal.com

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    23.07.2017 09:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 23 июля 2017, 18:59

      Глупое заявление Вальверде, не ожидал от него, это его первый ляп. Ему выгоднее, чтобы Неймар ушёл, он начинает с нового листа, обновляет команду, или делает из осколков старой дружины свой преданный коллектив, насыщает его молодёжью и достигает побед. Прошлый год Неймар сдал очень заметно, это вчера он феерил и накручивал висты для торговли и с теми и с этими, нам такой игрок не нужен. Лео правильно сделал, что поудалял его фото.

      0
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 23 июля 2017, 14:56

      Да за такие бабки Барселона Санчеса и Усамчика Дембеле возьмут и на мороженое останется) Как хоть не обойдутся)

      0
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      Рейтинг: +52

      FAN15 23 июля 2017, 14:47

      Интересно, перейдёт ли и правда.

      1
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 23 июля 2017, 12:24

      Капец Эрнесто Вальверде. После такого заявления, Месси потребует его отставки, Ведь всем известно, что Барселона= Месси.

      -1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 23 июля 2017, 11:23

      контракт получше выбивает бразилец

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 23 июля 2017, 11:17

      не бзди барса админ ресурс уже включен в случаи ухода Неймара финансовый Фейр-плей уже на готове

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 июля 2017, 11:10

      Смотрел новости по Матч ТВ, обхохотался! Бабы, Канделачки и Кларки, - дуры. Первая дура взялась не за своё дело, не тех в штат набирает. А последняя сообщает "Неймар уходит за двести двадцать две тысячи миллионов". Ха-ха-ха.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 23 июля 2017, 10:46

      без него могут обойтись... просто есть игроки и дешевле на его же позицию...

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 23 июля 2017, 10:36

      Глупые СМИ, какое нах ПСЖ вообще?

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