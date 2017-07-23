Вальверде: «Барселона» не обойдется без Неймара»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о возможном уходе из команды Неймара. Форварда хочет приобрести «ПСЖ».

«Барселона не обойдется без Неймара. Мы хотим, чтобы он и дальше выступал за нас. Мы прекрасно осознаем, какое влияние Неймар оказывает на игру команды. Это понятно», – заявил Вальверде.

Неймар выступает за «Барселону» с июля 2013 года. Его нынешнее соглашение действует до лета 2021 года.