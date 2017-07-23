СМИ: «Манчестер Юнайтед» провел встречу с представителями Верратти

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке 24-летнего итальянца и уже провел предварительную встречу с представителями футболиста.

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 45 миллионов евро. Ранее сообщалось о желании «Барселоны» подписать игрока.

В прошедшем сезоне Верратти провел за «ПСЖ» в чемпионате Франции 28 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.