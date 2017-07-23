Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    СМИ: «Манчестер Юнайтед» провел встречу с представителями Верратти

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке 24-летнего итальянца и уже провел предварительную встречу с представителями футболиста.

    Рыночная стоимость хавбека оценивается в 45 миллионов евро. Ранее сообщалось о желании «Барселоны» подписать игрока.

    В прошедшем сезоне Верратти провел за «ПСЖ» в чемпионате Франции 28 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2017 08:23
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 июля 2017, 15:48

      А кто у него агент ?) Сейчас

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11