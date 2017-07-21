Игрок «Индепендьенте» Ригони перейдет в «Зенит» на следующей неделе

Честно говоря не понимаю, зачем столько новичков в Зените? Причем все из Аргентины! Им нужно время что бы сыграться, кстати пока не известно с кем именно это нужно делать. Состав Зенита настолько обширный, что о некоторых хороших игроках руководство клуба уже забыло, что они в составе команды! Хотя бы начали трудоустраивать "лишних". Очень беспокоит судьба Новосельцева, надежный защитник был! Затухнет же в Зените без игровой практики!!! Отдайте ЛОКО! Оч. прошу!!!!!
Полузащитник аргентинского «Индепендьенте» Эмилиано Ригони на следующей неделе должен стать игроком санкт-петербургского «Зенита». Об этом рассказал агент футболиста Хуан Крус Ольер. Хавбек, вероятно, прилетит в Россию уже в ближайшую среду.
О возможном трансфере Ригони «Бомбардир» писал ранее.
«Осталась только бумажная работа. На следующей неделе он перейдет в «Зенит». Большего пока сказать вам не могу», – заявил представитель аргентинского хавбека.
Сумма сделки может составить 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне Ригони провел за «Индепендьенте» в чемпионате Аргентины 30 матчей, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.