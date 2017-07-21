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  • Игрок «Индепендьенте» Ригони перейдет в «Зенит» на следующей неделе

Игрок «Индепендьенте» Ригони перейдет в «Зенит» на следующей неделе

21 июля 2017, 23:47
17

Полузащитник аргентинского «Индепендьенте» Эмилиано Ригони на следующей неделе должен стать игроком санкт-петербургского «Зенита». Об этом рассказал агент футболиста Хуан Крус Ольер. Хавбек, вероятно, прилетит в Россию уже в ближайшую среду.

О возможном трансфере Ригони «Бомбардир» писал ранее.

«Осталась только бумажная работа. На следующей неделе он перейдет в «Зенит». Большего пока сказать вам не могу», – заявил представитель аргентинского хавбека.

Сумма сделки может составить 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне Ригони провел за «Индепендьенте» в чемпионате Аргентины 30 матчей, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (17)
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zico2205
1500673822
Надо ставить потолок финансирования....Хватит Зене тратить народные деньги попусту....
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карасевщина
1500689559
Доят газовик как хотят ему цена ляма 4
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sprint5
1500693802
а если газа не будет
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AlmazZz93
1500697613
Достали уже умники пишущие про народные деньги. С чего они народные то? Хоть один кто такое пишет, сможет аргументировать? Или - "Аля все пишут и я напишу" ?
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Garrincha58
1500704193
а где защитники сколько уже этих хавбеков в Зените на три команды хватит
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Fan Loko mik
1500712804
Честно говоря не понимаю, зачем столько новичков в Зените? Причем все из Аргентины! Им нужно время что бы сыграться, кстати пока не известно с кем именно это нужно делать. Состав Зенита настолько обширный, что о некоторых хороших игроках руководство клуба уже забыло, что они в составе команды! Хотя бы начали трудоустраивать "лишних". Очень беспокоит судьба Новосельцева, надежный защитник был! Затухнет же в Зените без игровой практики!!! Отдайте ЛОКО! Оч. прошу!!!!!
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