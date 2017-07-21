Игрок «Индепендьенте» Ригони перейдет в «Зенит» на следующей неделе

Полузащитник аргентинского «Индепендьенте» Эмилиано Ригони на следующей неделе должен стать игроком санкт-петербургского «Зенита». Об этом рассказал агент футболиста Хуан Крус Ольер. Хавбек, вероятно, прилетит в Россию уже в ближайшую среду.

О возможном трансфере Ригони «Бомбардир» писал ранее.

«Осталась только бумажная работа. На следующей неделе он перейдет в «Зенит». Большего пока сказать вам не могу», – заявил представитель аргентинского хавбека.

Сумма сделки может составить 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне Ригони провел за «Индепендьенте» в чемпионате Аргентины 30 матчей, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.