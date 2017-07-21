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    Игрок «Индепендьенте» Ригони перейдет в «Зенит» на следующей неделе

    Полузащитник аргентинского «Индепендьенте» Эмилиано Ригони на следующей неделе должен стать игроком санкт-петербургского «Зенита». Об этом рассказал агент футболиста Хуан Крус Ольер. Хавбек, вероятно, прилетит в Россию уже в ближайшую среду.

    О возможном трансфере Ригони «Бомбардир» писал ранее.

    «Осталась только бумажная работа. На следующей неделе он перейдет в «Зенит». Большего пока сказать вам не могу», – заявил представитель аргентинского хавбека.

    Сумма сделки может составить 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне Ригони провел за «Индепендьенте» в чемпионате Аргентины 30 матчей, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2017 23:47
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 22 июля 2017, 11:40

      Честно говоря не понимаю, зачем столько новичков в Зените? Причем все из Аргентины! Им нужно время что бы сыграться, кстати пока не известно с кем именно это нужно делать. Состав Зенита настолько обширный, что о некоторых хороших игроках руководство клуба уже забыло, что они в составе команды! Хотя бы начали трудоустраивать "лишних". Очень беспокоит судьба Новосельцева, надежный защитник был! Затухнет же в Зените без игровой практики!!! Отдайте ЛОКО! Оч. прошу!!!!!

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > KLIM777 22 июля 2017, 12:38

      Злой ты какой то! И не культурный! Зачем так говоришь?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 июля 2017, 09:16

      а где защитники сколько уже этих хавбеков в Зените на три команды хватит

      0
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      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 22 июля 2017, 07:26

      Достали уже умники пишущие про народные деньги. С чего они народные то? Хоть один кто такое пишет, сможет аргументировать? Или - "Аля все пишут и я напишу" ?

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > AlmazZz93 22 июля 2017, 09:57

      Теоретически ты прав. Но...51% Газпрома владеет государство. И с помощью государства Газпром имеет монополию на некоторые виды своей деятельности. Во всем мире нефтедобывающие компании платят не только налоги, но и выплачивают каждому гражданину часть от цены газа или нефти, т.к. полезные ископаемые являются общей собственностью. Теперь вопросы: 1. Почему Газпром этого не делает? 2. Почему в Газпроме ЗП в несколько раз выше среднероссийских? 3. Почему Газпром стал компанией, в которой весь средний и топ менеджмент состоит из родственников и друзей наших чиновников?
      Как Москва не Россия, так и Газпром не бизнес, а карманная компания для удовлетворения капризов близких к руководству страны господ. И деньги (в том числе народные) они пилят не по-детски. А по закону всё конечно ОК.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 22 июля 2017, 06:23

      а если газа не будет

      -1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 июля 2017, 05:12

      Доят газовик как хотят ему цена ляма 4

      -1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 22 июля 2017, 00:50

      Надо ставить потолок финансирования....Хватит Зене тратить народные деньги попусту....

      0
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      Рейтинг: +10

      Zorx > zico2205 22 июля 2017, 02:14

      А не-надо завидовать ,и все хорошо будет

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > zico2205 22 июля 2017, 02:59

      на феерплей.по ходу кладут

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > Alex Flash 22 июля 2017, 03:31

      Все фэйр если будет не фэйр уефа не даст

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Zorx 22 июля 2017, 05:14

      завидовать чему? что не другие клубы растрачивают народный бюджет? "Не жалейте, что вам не досталось их бед"

      -2
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      Рейтинг: +265

      Himik007 > zico2205 22 июля 2017, 06:25

      Есть фер плей финансовой, если покупают значит можно, УЕФА не наебеш, Динамо вот пыталось!!!

      3
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > zico2205 22 июля 2017, 08:26

      Если Зенит не истратит на футбол ..народные деньги всё равно украдут путинские чиновники ..так лучше на футбол..

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > zico2205 22 июля 2017, 09:15

      свои копейки считай и складируй под матрас

      1
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