Мората попрощался с игроками и тренерами «Реала»

Нападающий «Реала» Альваро Мората сегодня покинул мадридский клуб. Игрок сборной Испании попрощался с футболистами и тренерским штабом сливочных.

В ближайшее время Мората перейдет в «Челси». Сумма трансфера составит 80 миллионов евро. Сам форвард будет зарабатывать в Англии 9 миллионов в год.