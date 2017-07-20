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    Мората попрощался с игроками и тренерами «Реала»

    Нападающий «Реала» Альваро Мората сегодня покинул мадридский клуб. Игрок сборной Испании попрощался с футболистами и тренерским штабом сливочных.

    В ближайшее время Мората перейдет в «Челси». Сумма трансфера составит 80 миллионов евро. Сам форвард будет зарабатывать в Англии 9 миллионов в год.

    Источник: ФК «Реал»

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    20.07.2017 13:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 20 июля 2017, 14:52

      Не совсем понятен выбор клуба , все таки в Челси есть Коста , как бы не получилось с одной лавки пересесть на другую. Но с другой стороны Конте знает Альваро по Ювентусу, еще он любит ротировать нападающих ,думаю безусловно Морате должно найтись больше игрового времени в Англии,чем в Испании. В любом случае это будет хороший трансфер для Челси.

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      Рейтинг: +627

      Xiko > hevbn 28 20 июля 2017, 14:55

      Коста уйдет скорее всего

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Xiko 20 июля 2017, 15:19

      Не знал.

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      Рейтинг: +627

      Xiko > hevbn 28 20 июля 2017, 17:06

      но это не точная инфа) Но судя по трансферу более молодого перспективного скорее всего будет связка Батшуайи + Мората)

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 20 июля 2017, 14:42

      Давно надо было валить из Реала,сколько перспективных игроков загнулось в Мадриде,а Мората молод и перспективен удачи в любом клубе!!!

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      Рейтинг: +295

      Эд1970 20 июля 2017, 13:53

      Слава богу он перешел в Челси!!! Я очень этому рад.замена Косте более чем достойная он будет зажигать в Челси.

      0
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      Рейтинг: +310

      vek410 20 июля 2017, 13:38

      Очень жаль, что такого перспективного игрока продали. Заменить то по сути некем, Бензема не ровня. Покупать Мбпае за такие сумасшедшие деньги - это кот в мешке..

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      Рейтинг: +806

      тигрик 20 июля 2017, 13:32

      Упаковали и забрали

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 20 июля 2017, 13:31

      Хорошее усиление Абрамовича....желаю удачи в лучшей лиге мира

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