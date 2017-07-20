Мората попрощался с игроками и тренерами «Реала»

Не совсем понятен выбор клуба , все таки в Челси есть Коста , как бы не получилось с одной лавки пересесть на другую. Но с другой стороны Конте знает Альваро по Ювентусу, еще он любит ротировать нападающих ,думаю безусловно Морате должно найтись больше игрового времени в Англии,чем в Испании. В любом случае это будет хороший трансфер для Челси.
Нападающий «Реала» Альваро Мората сегодня покинул мадридский клуб. Игрок сборной Испании попрощался с футболистами и тренерским штабом сливочных.
В ближайшее время Мората перейдет в «Челси». Сумма трансфера составит 80 миллионов евро. Сам форвард будет зарабатывать в Англии 9 миллионов в год.
Morata se emocionó al decir adiós al cuerpo técnico, al equipo y al madridismo.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 20 июля 2017 г.
#RMTour #HalaMadrid pic.twitter.com/m8DhfoX3RJ