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    Селюк: «ЦСКА – основной конкурент «Зенита»

    Известный футбольный агент Дмитрий Селюк назвал главных претендентов в борьбе за чемпионское звание в стартовавшем сезоне.

    — Обычно мы говорим, что ЦСКА деньгами не разбрасывается, но в прессе в потенциальных трансферах фигурируют большие суммы.

    — Написать могут все, что угодно. Точно ли мы знаем, что это ЦСКА? А то бывает, что пишут одно, а потом игрок всплывает, например, в «Спартаке», где и не ждали. ЦСКА же очень грамотно подходит к селекции. Они пока никого не взяли, например, из-за больших трат на стадион. Но у них достаточно сбалансированный состав, подтягивается молодежь. Команда по праву ходит в фаворитах чемпионата.

    — Большинство все же ставит на «Зенит».

    — Взять столько игроков, столько денег потратить, и не стать потом чемпионом – это смешно. Даже второе место петербуржцев будет считаться большой неудачей. Но, если не будет ситуаций подобно случаю с Романом Еременко, если избежит серьезных травм Алан Дзагоев, то ЦСКА – основной конкурент «Зенита».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.07.2017 11:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +324

      hellkid 21 июля 2017, 08:44

      основной конкурент за второе место

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 20 июля 2017, 13:29

      У Гончаренко стиль игры, слишком энерго затратный. Трансферов нет! В этом году (до зимы) как минимум 30 матчей! Сук какой конкурент Зениту!

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > _Kesh_Suntar_ 20 июля 2017, 15:35

      Ну встроить столько новичков сколько покупает Зенит тоже нужно время, так что в равных условиях по сути

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 20 июля 2017, 13:18

      Пживем увидим.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 20 июля 2017, 12:30

      два кабинета

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset 20 июля 2017, 12:29

      И если Головин не уйдет. Но до лета, по идеи, не должен. А вот за следующий сезон стремно... Головин может блеснуть на ЧМ и укатить в Европу, Игнашевич и Березуцкие закончат с футболом. Вот тут начнутся нервы... Надеюсь, по ходу сезона еще кто-то в защиту добавится. А то в центре у нас 3 позиции, а играют потенциальное двое - Васин и Чернов. Причем второго что-то не торопятся в основе выпускать.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > bset 20 июля 2017, 13:01

      Так просто, захотел А.Головин и ушёл, такого быть не может, любой клуб,
      это не проходной двор и всё должно быть согласовано с руководством
      этого клуба и это касается любого игрока, имеющего действующий контракт с клубом.
      .Что касается Чернова, то он ещё должен обкататься с опытными
      защитниками Игнашевичем и Березуцкими.

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      Рейтинг: +24996

      bset > vladimir-7 20 июля 2017, 14:23

      Если за него приемлимую сумму выложат, руководство держать не будет. А если он продолжит прогрессировать и покажет трудолюбие, за него эту сумму без проблем заплатят.

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 20 июля 2017, 12:27

      Судя по первому матчу он прав, но в начале до матча Динамо-Спартак - думалось что Спартак основной конкурент.

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      Рейтинг: +6926

      mamba9090909 20 июля 2017, 11:55

      Я думаю, что конкурентов на чемпионство, в этом сезоне, будет много.

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > mamba9090909 20 июля 2017, 15:39

      ЦСКА, Зенит. Спартак, Краснодар, Рубин (все же думается в оптимальной форме будет во второй половине сезона все же в окончательном варианте, что знали), Может быть и Динамо (не за чемпионство, так в зону Еврокубков попадет). Хотя гадать не стоит, может все что угодно случиться по ходу сезона, травмы, удаления (где то и скандальные),

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 20 июля 2017, 11:37

      Мясных и в расчет не берёт...)))

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