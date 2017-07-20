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Селюк: «ЦСКА – основной конкурент «Зенита»

20 июля 2017, 11:30
12

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк назвал главных претендентов в борьбе за чемпионское звание в стартовавшем сезоне.

— Обычно мы говорим, что ЦСКА деньгами не разбрасывается, но в прессе в потенциальных трансферах фигурируют большие суммы.

— Написать могут все, что угодно. Точно ли мы знаем, что это ЦСКА? А то бывает, что пишут одно, а потом игрок всплывает, например, в «Спартаке», где и не ждали. ЦСКА же очень грамотно подходит к селекции. Они пока никого не взяли, например, из-за больших трат на стадион. Но у них достаточно сбалансированный состав, подтягивается молодежь. Команда по праву ходит в фаворитах чемпионата.

— Большинство все же ставит на «Зенит».

— Взять столько игроков, столько денег потратить, и не стать потом чемпионом – это смешно. Даже второе место петербуржцев будет считаться большой неудачей. Но, если не будет ситуаций подобно случаю с Романом Еременко, если избежит серьезных травм Алан Дзагоев, то ЦСКА – основной конкурент «Зенита».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Селюк Дмитрий
Комментарии (12)
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VIPded
1500539832
Мясных и в расчет не берёт...)))
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mamba9090909
1500540945
Я думаю, что конкурентов на чемпионство, в этом сезоне, будет много.
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DeutschlandUberAlles
1500542821
Судя по первому матчу он прав, но в начале до матча Динамо-Спартак - думалось что Спартак основной конкурент.
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bset
1500542997
И если Головин не уйдет. Но до лета, по идеи, не должен. А вот за следующий сезон стремно... Головин может блеснуть на ЧМ и укатить в Европу, Игнашевич и Березуцкие закончат с футболом. Вот тут начнутся нервы... Надеюсь, по ходу сезона еще кто-то в защиту добавится. А то в центре у нас 3 позиции, а играют потенциальное двое - Васин и Чернов. Причем второго что-то не торопятся в основе выпускать.
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карасевщина
1500543035
два кабинета
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SPARTAK 85
1500545889
Пживем увидим.
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_Kesh_Suntar_
1500546589
У Гончаренко стиль игры, слишком энерго затратный. Трансферов нет! В этом году (до зимы) как минимум 30 матчей! Сук какой конкурент Зениту!
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hellkid
1500615887
основной конкурент за второе место
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