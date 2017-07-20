Селюк: «ЦСКА – основной конкурент «Зенита»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк назвал главных претендентов в борьбе за чемпионское звание в стартовавшем сезоне.

— Обычно мы говорим, что ЦСКА деньгами не разбрасывается, но в прессе в потенциальных трансферах фигурируют большие суммы.

— Написать могут все, что угодно. Точно ли мы знаем, что это ЦСКА? А то бывает, что пишут одно, а потом игрок всплывает, например, в «Спартаке», где и не ждали. ЦСКА же очень грамотно подходит к селекции. Они пока никого не взяли, например, из-за больших трат на стадион. Но у них достаточно сбалансированный состав, подтягивается молодежь. Команда по праву ходит в фаворитах чемпионата.

— Большинство все же ставит на «Зенит».

— Взять столько игроков, столько денег потратить, и не стать потом чемпионом – это смешно. Даже второе место петербуржцев будет считаться большой неудачей. Но, если не будет ситуаций подобно случаю с Романом Еременко, если избежит серьезных травм Алан Дзагоев, то ЦСКА – основной конкурент «Зенита».