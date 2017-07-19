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    Международный кубок чемпионов. «Арсенал» оказался сильнее «Баварии»

    «Арсенал» одержал победу над «Баварией» в матче Международного кубка чемпионов. Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. На гол Роберта Левандовски в начале игры «канониры» ответили забитым мячом Алекса Ивоби в самой концовке поединка.

    В серии пенальти «Арсенал» верх взял над мюнхенцами со счетом 3:2.

    Международный кубок чемпионов

    Бавария (Германия) – Арсенал (Англия) – 1:1 (1:0, 0:1) (2:3, пен)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 9 (с пенальти); 1:1 – Ивоби, 90+4.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2017 16:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 20 июля 2017, 15:56

      Давай уже Арсеналушка победу в чемпионате и победу в ЛЕ)))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +112

      Rainbringer 19 июля 2017, 17:55

      Не беда, ЛЧ всё вернёт на свои места.
      Ах, да, Арсенал же не играет в ЛЧ =)))

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 июля 2017, 17:11

      слабо так в лч венгеровский физрук

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июля 2017, 16:55

      Вот новость так новость!... Солидный уровень!... А то всякую хрень низкопробную людям публикуете!...
      Титулованные дядьки потягались, а Роберт, как часто бывает, своего положил!!....

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      Рейтинг: +800

      forward33 > insider_retro 19 июля 2017, 17:08

      Молодёжь Арса сделала Баварцев, хотя по моментам 5:1 должно быть в пользу немцев, но это футбол

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > forward33 19 июля 2017, 17:36

      дождемся ЛЧ, там 5:1 и будет.............

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 19 июля 2017, 16:44

      Хоть здесь Арсенал обыграл Баварию

      1
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      Рейтинг: +81

      palik 19 июля 2017, 16:42

      :)

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