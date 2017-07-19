Международный кубок чемпионов. «Арсенал» оказался сильнее «Баварии»

«Арсенал» одержал победу над «Баварией» в матче Международного кубка чемпионов. Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. На гол Роберта Левандовски в начале игры «канониры» ответили забитым мячом Алекса Ивоби в самой концовке поединка.

В серии пенальти «Арсенал» верх взял над мюнхенцами со счетом 3:2.

Международный кубок чемпионов

Бавария (Германия) – Арсенал (Англия) – 1:1 (1:0, 0:1) (2:3, пен)

Голы: 1:0 – Левандовски, 9 (с пенальти); 1:1 – Ивоби, 90+4.