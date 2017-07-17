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    Третий комплект формы «Ливерпуля» выполнен в оранжевом цвете

    «Ливерпуль» на своей странице в твиттере выложил презентационный ролик, в котором представил третий комплект формы на грядущий сезон. Экипировка имеет полностью оранжевую расцветку. Также в нем присутствуют небольшие черные вставки: на воротнике, шортах и гетрах.

    Кроме того, в честь 125-летия мерсисайдцев, которое они празднуют в этом году, на форму нанесена специальная эмблема.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    17.07.2017 12:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 18 июля 2017, 02:28

      (Ливерпуль» посмотрел на ЦСКА в оранжевой форме и захотел себе такую же. ) А причем тут вообще ЦСКА?!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 17 июля 2017, 13:57

      А ля ЦСКА)

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