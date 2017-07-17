Третий комплект формы «Ливерпуля» выполнен в оранжевом цвете

(Ливерпуль» посмотрел на ЦСКА в оранжевой форме и захотел себе такую же. ) А причем тут вообще ЦСКА?!
«Ливерпуль» на своей странице в твиттере выложил презентационный ролик, в котором представил третий комплект формы на грядущий сезон. Экипировка имеет полностью оранжевую расцветку. Также в нем присутствуют небольшие черные вставки: на воротнике, шортах и гетрах.
Кроме того, в честь 125-летия мерсисайдцев, которое они празднуют в этом году, на форму нанесена специальная эмблема.
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— Liverpool FC (@LFC) 17 июля 2017 г.