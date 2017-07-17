Третий комплект формы «Ливерпуля» выполнен в оранжевом цвете

«Ливерпуль» на своей странице в твиттере выложил презентационный ролик, в котором представил третий комплект формы на грядущий сезон. Экипировка имеет полностью оранжевую расцветку. Также в нем присутствуют небольшие черные вставки: на воротнике, шортах и гетрах.

Кроме того, в честь 125-летия мерсисайдцев, которое они празднуют в этом году, на форму нанесена специальная эмблема.