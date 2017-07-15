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    «Зенит» предложил 9 миллионов за аргентинского полузащитника Ригони

    Санкт-петербургский «Зенит» продолжает вести трансферную работу на южноамериканском рынке. Так, после неудачи в приобретении нападающего «Боки Хуниорс» Кристиана Павона россияне сделали предложение тоже аргентинскому «Индепендьенте» о покупке полузащитника Эмилиано Ригони, сообщает TyC Sports.

    Сине-бело-голубые готовы выложить за игрока 9 миллионов евро, хотя Transfermarkt оценивает его всего лишь в 4,5 миллиона.

    В последнем розыгрыше чемпионата Аргентины Ригони выходил на поле 23 раза и забил семь мячей

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2017 01:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1539

      isa361 15 июля 2017, 09:49

      ищите уже защитника

      1
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      Рейтинг: +71

      vinnik1209 > isa361 15 июля 2017, 10:40

      Это точно. Хорошего центрального защитника присмотрели бы...

      0
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      Рейтинг: +23

      Hulk 37rus 15 июля 2017, 06:20

      Ещё усиление Зенита это хорошо.

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 15 июля 2017, 03:56

      похоже на какую то агонию,взять хоть кого нибудь.напа не получилось,давайте хоть полузащитника возьмём

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 июля 2017, 02:05

      Зенит на аргов ставку делает ! Главное, чтобы заиграли.

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