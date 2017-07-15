«Зенит» предложил 9 миллионов за аргентинского полузащитника Ригони

Санкт-петербургский «Зенит» продолжает вести трансферную работу на южноамериканском рынке. Так, после неудачи в приобретении нападающего «Боки Хуниорс» Кристиана Павона россияне сделали предложение тоже аргентинскому «Индепендьенте» о покупке полузащитника Эмилиано Ригони, сообщает TyC Sports.

Сине-бело-голубые готовы выложить за игрока 9 миллионов евро, хотя Transfermarkt оценивает его всего лишь в 4,5 миллиона.

В последнем розыгрыше чемпионата Аргентины Ригони выходил на поле 23 раза и забил семь мячей