Месси: «Любой футболист «Барселоны» рассчитывает завоевать каждый трофей»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рад вернуться в расположение клуба поле короткого летнего отпуска.

«Любой футболист «Барселоны» рассчитывает завоевать каждый трофей. Рад вернуться, встретиться с новым тренером. Я уже наслаждаюсь новым сезоном», – приводит слова Месси Sport.es.

В ближайшее время аргентинский футболист пройдет медицинское обследование, а позже – приступит к тренировочному процессу в рамках подготовки к новому сезону.