Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Месси: «Любой футболист «Барселоны» рассчитывает завоевать каждый трофей»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рад вернуться в расположение клуба поле короткого летнего отпуска.

    «Любой футболист «Барселоны» рассчитывает завоевать каждый трофей. Рад вернуться, встретиться с новым тренером. Я уже наслаждаюсь новым сезоном», – приводит слова Месси Sport.es.

    В ближайшее время аргентинский футболист пройдет медицинское обследование, а позже – приступит к тренировочному процессу в рамках подготовки к новому сезону.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2017 11:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 13 июля 2017, 12:30

      Конечно наслаждается, от зоны откупился)))). Надеюсь мы тоже будем наслаждаться игрой барселоны в этом сезоне, главное про трофеи не забудьте!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11