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    Обладатель Суперкубка России получит 22,5 миллиона

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, какую сумму составляет призовой фонд Суперкубка России текущего года, за который 14 июля в 21:30 по Москве сразятся московские «Спартак» и «Локомотив».

    «У нас трехлетний контракт с титульным спонсором. Общий призовой фонд в районе 30 миллионов рублей. 75 процентов получит победитель, 25 процентов – финалист», – сообщил функционер.

    Игра пройдет на московском стадионе «Локомотив».

    Источник: ТАСС

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    12.07.2017 21:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 14 июля 2017, 17:42

      Спартак - Чемпион!!!
      Локомотив самая кубковая команда - команда одного матча!!!
      Деньги в данном матче не мотиватор, главное не участие а победа....
      Спартак - Чемпион!!!

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 13 июля 2017, 00:01

      неплохо!

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 июля 2017, 22:09

      Для людей сумма более чем зашибись... Но для игроков 330 тыс. дол., да ещё на всю команду..... Некоторые ещё подумают, стоит ли вообще выходить на поле??..
      Но, победит сильнейший!!..

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > insider_retro 12 июля 2017, 22:34

      необязательно эти деньги пойдут на зарплату. Их получит клуб, а потратить их может на что угодно.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Diesel133 12 июля 2017, 22:52

      Не искушайте меня в мыслях о благотворительности... Шутка... Просто, мне кажется, по меркам игроков призовые-то невеликие.... Вот титул - это навсегда...

      1
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      Рейтинг: +600

      polozovs 12 июля 2017, 21:51

      Вы за кого?

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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > polozovs 13 июля 2017, 05:12

      Я за призовые.

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 12 июля 2017, 21:37

      Этот приз 22,5 миллиона получит СПАРТАК!

      5
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Бугимен 12 июля 2017, 21:58

      Этот приз получит победитель !))

      2
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > acer2003 12 июля 2017, 22:01

      правильно победитель Спартак

      1
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > Спартач_навсегда 12 июля 2017, 22:07

      надеемся,но игра все покажет!удачи нам!

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