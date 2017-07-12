Обладатель Суперкубка России получит 22,5 миллиона

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, какую сумму составляет призовой фонд Суперкубка России текущего года, за который 14 июля в 21:30 по Москве сразятся московские «Спартак» и «Локомотив».

«У нас трехлетний контракт с титульным спонсором. Общий призовой фонд в районе 30 миллионов рублей. 75 процентов получит победитель, 25 процентов – финалист», – сообщил функционер.

Игра пройдет на московском стадионе «Локомотив».