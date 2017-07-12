Источник: Окслэд-Чэмберлен покинет «Арсенал» этим летом

Нападающий «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен близок к тому, что покинет команду. Как сообщается, клуб практически отказался от идеи продления контракта с 23-летним футболистом. Нынешнее соглашение форварда рассчитано до июня 2018 года, но, скорее всего, его трансфер в другой клуб состоится уже этим летом.

В прошлом сезоне Окслэд-Чемберлен провел 45 матчей во всех турнирах своей команды. Он забил шесть голов и отдал 11 результативных передач.