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    Источник: Окслэд-Чэмберлен покинет «Арсенал» этим летом

    Нападающий «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен близок к тому, что покинет команду. Как сообщается, клуб практически отказался от идеи продления контракта с 23-летним футболистом. Нынешнее соглашение форварда рассчитано до июня 2018 года, но, скорее всего, его трансфер в другой клуб состоится уже этим летом.

    В прошлом сезоне Окслэд-Чемберлен провел 45 матчей во всех турнирах своей команды. Он забил шесть голов и отдал 11 результативных передач.

    Источник: Skysports

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    12.07.2017 07:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20

      ddlexepro 12 июля 2017, 21:40

      Очень зря что не хотят продлевать, при схеме с 3 центральными защитниками хорошо работал на фланге как в обороне, так и в защите.

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      Рейтинг: +20

      ddlexepro > ddlexepro 12 июля 2017, 21:54

      ошибочка вышла, как в обороне так и в атаке.

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