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    Матчи «Зенита» в предстоящем сезоне может показывать петербургский канал, а не «Матч ТВ»

    Матчи «Зенита» в новом сезоне может показывать один из петербургских каналов вместо «Матч ТВ». Об этом рассказал телекомментатор Федор Погорелов.

    По итогам прошлого сезона петербургский клуб занял в турнирной таблице РФПЛ третье место.

    – Есть такие разговоры, но подписи не поставлены под договором с «Матч ТВ». «Матч ТВ» – главный правообладатель.

    – Но есть надежда, что уже в первом туре, в матче с Хабаровском, у «Зенита» будет альтернатива Черданцеву?

    – Есть надежда, вера, любовь и мать их София тоже не покидает нас.

    Источник: Спорт FM

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    11.07.2017 23:11
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 12 июля 2017, 11:30

      А финал Лиги Чемп... Европы России покажете, или тоже для внутреннего пользования?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2017, 11:08

      Вот вообще было бы хорошо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 июля 2017, 08:20

      Вот и хорошо-закройтесь как улитка в своем Питере и пусть про вас никто-никогда не услышит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 июля 2017, 07:41

      Это хорошо, а Москва может смотреть матчи Зенита? Может быть лучше все игры
      Спартака выделить в отдельный ТВ канал для самолюбования.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Klaido 12 июля 2017, 10:54

      Игры Спартака на Матч-ТВ смотрят только болельщики этой
      команды, а игры остальных команд РФПЛ смотрят все болельщики.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Klaido 12 июля 2017, 14:13

      Мне трудно оценить много или мало смотрит игры ПФК ЦСКА из
      твоих знакомых, что касается предсезонки, то смотрите где хотите,
      вас никто не ограничивает в этом. Что же касается просмотра
      матча еврочемпионата, то соглашусь, его лучше посмотреть, чем
      матчи РФПЛ, а вот напомню, что ПФК ЦСКА за последние годы был
      трижды чемпионом. И ещё хотел бы отметить, что у многих ваших
      болельщиков, ко всем болельщикам других команд, ну какая-то
      неприязнь и это отрицательно сказывается на всей вашей команде.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Klaido 12 июля 2017, 15:15

      Можешь минусовать или плюсовать мне лично всё равно, однако,
      я ставлю "-" или "+" тем самым выражаю свое согласие или несогласие с комментарием и не более, а иногда их и комментирую, не взирая на
      автора и за кого он болеет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 июля 2017, 05:01

      зачем

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 12 июля 2017, 02:00

      Интересно знать а в чем причина этого? Большим руководителям Зенита не нравится как игру их команды освещает Матч ТВ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > Aleksandr_1986_Spb_ 12 июля 2017, 05:05

      Дело наверно в "бабках", тянут друг у друга.

      1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 12 июля 2017, 00:44

      ИНТЕРЕСНО КАКОЙ

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 июля 2017, 00:42

      Получается что одни петербуржцы и будут смотреть эти матчи, нет я не согласна...

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > lra 12 июля 2017, 09:42

      Не поняла, откуда столько злобы?

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 12 июля 2017, 00:36

      ну и правильно на матче посвободней будет

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 июля 2017, 00:35

      Отлично! Освободят место настоящему футболу!

      -2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > lra 12 июля 2017, 08:57

      Баран. Еще раз говорю! Нам пох где вы смотрите свое болото, но чем меньше вас показывают на общественных каналах, тем лучше!

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