Матчи «Зенита» в предстоящем сезоне может показывать петербургский канал, а не «Матч ТВ»

Матчи «Зенита» в новом сезоне может показывать один из петербургских каналов вместо «Матч ТВ». Об этом рассказал телекомментатор Федор Погорелов.

По итогам прошлого сезона петербургский клуб занял в турнирной таблице РФПЛ третье место.

– Есть такие разговоры, но подписи не поставлены под договором с «Матч ТВ». «Матч ТВ» – главный правообладатель.

– Но есть надежда, что уже в первом туре, в матче с Хабаровском, у «Зенита» будет альтернатива Черданцеву?

– Есть надежда, вера, любовь и мать их София тоже не покидает нас.