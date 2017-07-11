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  • Матчи «Зенита» в предстоящем сезоне может показывать петербургский канал, а не «Матч ТВ»

Матчи «Зенита» в предстоящем сезоне может показывать петербургский канал, а не «Матч ТВ»

11 июля 2017, 23:11
20

Матчи «Зенита» в новом сезоне может показывать один из петербургских каналов вместо «Матч ТВ». Об этом рассказал телекомментатор Федор Погорелов.

По итогам прошлого сезона петербургский клуб занял в турнирной таблице РФПЛ третье место.

– Есть такие разговоры, но подписи не поставлены под договором с «Матч ТВ». «Матч ТВ» – главный правообладатель.

– Но есть надежда, что уже в первом туре, в матче с Хабаровском, у «Зенита» будет альтернатива Черданцеву?

– Есть надежда, вера, любовь и мать их София тоже не покидает нас.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (20)
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Garrincha58
1499805649
все правильно страна смотреть не будет, а опять только питерские спасибо за заботу обрадовали на хр-н да еще и с Погореловым вообще полный атас
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Shpion23
1499806936
Уррррааааааа)))
Ответить
ufos73
1499808957
Отлично! Освободят место настоящему футболу!
Ответить
арейская
1499809351
Получается что одни петербуржцы и будут смотреть эти матчи, нет я не согласна...
Ответить
Aleksandr_1986_Spb_
1499814045
Интересно знать а в чем причина этого? Большим руководителям Зенита не нравится как игру их команды освещает Матч ТВ?
Ответить
bumer_moscow
1499824911
зачем
Ответить
vladimir-7
1499834510
Это хорошо, а Москва может смотреть матчи Зенита? Может быть лучше все игры Спартака выделить в отдельный ТВ канал для самолюбования.
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Диктор
1499836842
Вот и хорошо-закройтесь как улитка в своем Питере и пусть про вас никто-никогда не услышит.
Ответить
OfaZavr
1499846892
Вот вообще было бы хорошо.
Ответить
Дядя Серёжа
1499848248
А финал Лиги Чемп... Европы России покажете, или тоже для внутреннего пользования?
Ответить
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