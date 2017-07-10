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    «Спартак» объявил о продлении контрактов с Кутеповым и Ребровым

    «Спартак» сообщил о продлении соглашений с защитником Ильей Кутеповым и голкипером Артемом Ребровым.

    Новый контракт 23-летнего игрока обороны будет действовать до июня 2021 года. 33-летний страж ворот заключил договор до лета 2020 года.

    В минувшем сезоне Ребров провел 30 матчей (14 – на ноль), пропустив 26 голов. Кутепов выходил на поле в 26-ти встречах, заработав три желтые карточки.

    Предыдущие контракты игроков истекали в 2020 и 2018 годах соответственно.

    Источник: ФК «Спартак»

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    10.07.2017 17:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 11 июля 2017, 06:19

      А контракты с новыми игроками будут? Я где-то читал о Азмуне.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 11 июля 2017, 06:08

      Артем, контракт контрактом, но ты не зевай - Селихов своего шанса не упустит, если что пойдет у тебя не так.

      3
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 11 июля 2017, 05:55

      Игроки должны думать только об игре, стабильность это хорошо.

      3
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 10 июля 2017, 20:01

      это есть хорошо)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 10 июля 2017, 19:36

      Вот и правильно!

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 10 июля 2017, 18:44

      Это очень хорошая новость

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