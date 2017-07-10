«Спартак» объявил о продлении контрактов с Кутеповым и Ребровым

«Спартак» сообщил о продлении соглашений с защитником Ильей Кутеповым и голкипером Артемом Ребровым.

Новый контракт 23-летнего игрока обороны будет действовать до июня 2021 года. 33-летний страж ворот заключил договор до лета 2020 года.

В минувшем сезоне Ребров провел 30 матчей (14 – на ноль), пропустив 26 голов. Кутепов выходил на поле в 26-ти встречах, заработав три желтые карточки.

Предыдущие контракты игроков истекали в 2020 и 2018 годах соответственно.