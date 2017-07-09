«Краснодар» сыграет с ЦСКА без зрителей

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала заявление, согласно которому товарищеский матч с ЦСКА пройдет без зрителей.

«Уважаемые болельщики!

В преддверии начала сезона контрольный матч с ЦСКА решено провести в «закрытом» режиме.

Спасибо за понимание!» – говорится в заявлении «Краснодара».

Игра пройдет 9 июля, в воскресенье, на стадионе в австрийском городке Рорбах-ан-дер-Лафинц, что расположен примерно в 30 км от Вальтерсдорфа. Начало – в 13:00 по московскому времени.