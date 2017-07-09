«Краснодар» сыграет с ЦСКА без зрителей

У нас тут солнце, море, не жарко, поле хорошее (Новороссийск), не одно. Но по-ходу в Австрии дешевле и ближе в Австрию, и медом намазано, т.е. кормят лучше опять же, и болельщики не мешают, в нашем чемпионате они не нужны особо..
Пресс-служба «Краснодара» опубликовала заявление, согласно которому товарищеский матч с ЦСКА пройдет без зрителей.
«Уважаемые болельщики!
В преддверии начала сезона контрольный матч с ЦСКА решено провести в «закрытом» режиме.
Спасибо за понимание!» – говорится в заявлении «Краснодара».
Игра пройдет 9 июля, в воскресенье, на стадионе в австрийском городке Рорбах-ан-дер-Лафинц, что расположен примерно в 30 км от Вальтерсдорфа. Начало – в 13:00 по московскому времени.