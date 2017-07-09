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    «Краснодар» сыграет с ЦСКА без зрителей

    Пресс-служба «Краснодара» опубликовала заявление, согласно которому товарищеский матч с ЦСКА пройдет без зрителей.

    «Уважаемые болельщики!

    В преддверии начала сезона контрольный матч с ЦСКА решено провести в «закрытом» режиме.

    Спасибо за понимание!» – говорится в заявлении «Краснодара».

    Игра пройдет 9 июля, в воскресенье, на стадионе в австрийском городке Рорбах-ан-дер-Лафинц, что расположен примерно в 30 км от Вальтерсдорфа. Начало – в 13:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    09.07.2017 11:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 9 июля 2017, 14:58

      У нас тут солнце, море, не жарко, поле хорошее (Новороссийск), не одно. Но по-ходу в Австрии дешевле и ближе в Австрию, и медом намазано, т.е. кормят лучше опять же, и болельщики не мешают, в нашем чемпионате они не нужны особо..

      0
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      Рейтинг: +429

      Qranat 9 июля 2017, 13:20

      Дружбаны, оказывается..??? Вот вам и секреты слива ЛЧ Краснодаром Гинеру два года назад, имея ВСЕ шансы обойти ЦСКА, за три тура до конца ЧР босс быков поздравил всех болел краснодарских с бронзой, помните ??? Тогда-то и потерял авторитет владелец Магнитов и просрочек, дав всем понять, что принимает к исполнению "телефонное право" и влияние админ. ресурса на свой бизнес. Но чемпионат у нас "честный", как говорит МУТКО.

      -1
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan > Qranat 9 июля 2017, 13:25

      Все верно,именно тогда авторитет господина Галицкого и пошатнулся. Имея не то что 100% а все 1000% на второе место,Краснодар имея три последни игры две из которых дома причём мертвыми Торпердо и Арсеналом,он берет в этих трёх играх всего одно очко и соответсвенно всего третье место. А так чемпионат у нас честный!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 июля 2017, 12:37

      О! А я как раз в Австрии балду гоняю. Думал сходить, как -то развлечься. Облом

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 июля 2017, 12:32

      и тут как все кинулись в Австрию на товарняк

      1
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      Рейтинг: +88

      hans6978T > giluxa1963 9 июля 2017, 14:48

      *договорняк))) Надо же схемы отработать)))

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 9 июля 2017, 12:00

      Бред

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      Рейтинг: +161

      adekvat 9 июля 2017, 11:56

      Ну и ладно.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 11:51

      За Ваше решение, конечно, спасибо.... Но нам "...спасибо за понимание..." не надо - мы, болельщики, не поняли...

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 9 июля 2017, 11:28

      И кто туда попрется

      4
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