Безбородов назначен на Суперкубок России

Стали известны судьи, которые будут работать на матче Суперкубка России «Спартак» – «Локомотив». Напомним, что игра состоится в пятницу, 14 июля, в Москве на стадионе «Локомотив».

Судья встречи – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Мосякин (Москва); дополнительные ассистенты судьи – Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Алексей Сухой (Люберцы), резервный судья – Валерий Данченко (Уфа).