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    Безбородов назначен на Суперкубок России

    Стали известны судьи, которые будут работать на матче Суперкубка России «Спартак»«Локомотив». Напомним, что игра состоится в пятницу, 14 июля, в Москве на стадионе «Локомотив».

    Судья встречи – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Мосякин (Москва); дополнительные ассистенты судьи – Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Алексей Сухой (Люберцы), резервный судья – Валерий Данченко (Уфа).

    Источник: РФС

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    07.07.2017 11:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 8 июля 2017, 09:33

      пофигу какой судья... первый матч сезона, выставочный турнир... главное чтоб без травм все обошлось... а ошибок будет море и без его, что со стороны игроков Локо что со стороны игроков Спартака

      1
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 7 июля 2017, 12:36

      норм в последнее время вроде не косячит кроме краснодара)

      2
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      Рейтинг: +429

      Qranat 7 июля 2017, 11:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кто бы сомневался... Мутко решил довести победное шествие Спартака до логического завершения, назначив ручного Безбородова, вытаскивавшего спартаковских халявщиков в проигрываемых ими матчах, удаляя игроков соперников по надуманным основания, придумывая спорные стандарты и закрывая глаза на грубость Глушакова и симуляцию Зобнина... Сколько левых побед принес этот "лучший арбитр" лукойловской игле, надеюсь, все помнят... А почему не Николаев или Карасев, решалы РФСовские ? Долги РФС нужно отдавать, конечно... А что по-этому поводу думает Семин и боссы РЖД ???

      -6
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Qranat 7 июля 2017, 11:58

      А кто по-твоему из судей,обслуживающих РФПЛ, не совершает грубые ошибки? Карасев если только, но и он может начудить,что в РФПЛ, что в еврокубках.

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 7 июля 2017, 11:21

      Раньше без разницы было, кто судит. Сейчас этой шайке никто не верит, во всем видится подлянка.

      10
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 7 июля 2017, 11:15

      Не любит он Спартак.

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 7 июля 2017, 11:09

      Не нравится мне этот гусь.

      8
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