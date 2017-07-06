У ЦСКА – самый стабильный состав команды в Европе

Первый рейтинг вижу, где мы на 1-м месте, но это конечно ирония, состав для ЦСКА нужно менять молодежь наигрывать, чтобы смена поколений была безболезненной
Исследовательская компания CIES Football Observatory провела экспертизу, целью которой было выяснить степень стабильности составов футбольных клубов Европы. Ключевым показателем стало среднее количество сезонов, проведенных представителями текущих составов.
В итоге оказалось, что наиболее стабильным во всем Старом Свете в этом компоненте является московский ЦСКА. Его футболисты провели за команду в среднем 6,28 сезонов. Второе место занимает шведский «Норрчепинг» (5,34 сезона), третье – испанская «Барселона» (4,97). В двадцатку вошел московский «Локомотив» – его показатель 3,58.