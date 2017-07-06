У ЦСКА – самый стабильный состав команды в Европе

Исследовательская компания CIES Football Observatory провела экспертизу, целью которой было выяснить степень стабильности составов футбольных клубов Европы. Ключевым показателем стало среднее количество сезонов, проведенных представителями текущих составов.

В итоге оказалось, что наиболее стабильным во всем Старом Свете в этом компоненте является московский ЦСКА. Его футболисты провели за команду в среднем 6,28 сезонов. Второе место занимает шведский «Норрчепинг» (5,34 сезона), третье – испанская «Барселона» (4,97). В двадцатку вошел московский «Локомотив» – его показатель 3,58.