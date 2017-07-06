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    У ЦСКА – самый стабильный состав команды в Европе

    Исследовательская компания CIES Football Observatory провела экспертизу, целью которой было выяснить степень стабильности составов футбольных клубов Европы. Ключевым показателем стало среднее количество сезонов, проведенных представителями текущих составов.

    В итоге оказалось, что наиболее стабильным во всем Старом Свете в этом компоненте является московский ЦСКА. Его футболисты провели за команду в среднем 6,28 сезонов. Второе место занимает шведский «Норрчепинг» (5,34 сезона), третье – испанская «Барселона» (4,97). В двадцатку вошел московский «Локомотив» – его показатель 3,58.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2017 19:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 7 июля 2017, 13:06

      Первый рейтинг вижу, где мы на 1-м месте, но это конечно ирония, состав для ЦСКА нужно менять молодежь наигрывать, чтобы смена поколений была безболезненной

      0
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 7 июля 2017, 07:28

      В бой идут одни старики...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +220

      mishkahaker 7 июля 2017, 00:20

      Это не показатель. Надо бы усилиться. Но Леннорович врядли раскошелится. Витю под молотки.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +35

      динамо тб 6 июля 2017, 23:33

      Ну если больше играть некому,то это завидная стабильность состава из плохо играющих футболистов!

      -2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 июля 2017, 22:10

      критерий-пшик....это не перспектива для долгосрочного развития

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 6 июля 2017, 19:56

      АвтоВАЗ тогда лучший завод мира.

      4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 июля 2017, 19:51

      Иггарь.. и пристяжные.

      1
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 6 июля 2017, 19:50

      И самый "стабильный" вратарь!)))

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 6 июля 2017, 19:49

      Стабильность хорошо, но перспектива еще лучше.

      3
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 июля 2017, 19:45

      Очень сомнительные критерии оценки.

      3
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