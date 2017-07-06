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У ЦСКА – самый стабильный состав команды в Европе

6 июля 2017, 19:21
11

Исследовательская компания CIES Football Observatory провела экспертизу, целью которой было выяснить степень стабильности составов футбольных клубов Европы. Ключевым показателем стало среднее количество сезонов, проведенных представителями текущих составов.

В итоге оказалось, что наиболее стабильным во всем Старом Свете в этом компоненте является московский ЦСКА. Его футболисты провели за команду в среднем 6,28 сезонов. Второе место занимает шведский «Норрчепинг» (5,34 сезона), третье – испанская «Барселона» (4,97). В двадцатку вошел московский «Локомотив» – его показатель 3,58.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (11)
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DeutschlandUberAlles
1499358821
На результатах в европейских турнирах этот показатель у ЦСКА не сказывается...
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Одинокий волк Маквейд
1499359559
Очень сомнительные критерии оценки.
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Сибирь за Спартак
1499359772
Стабильность хорошо, но перспектива еще лучше.
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ArReal
1499359833
И самый "стабильный" вратарь!)))
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shinnik
1499359868
Иггарь.. и пристяжные.
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Svoysvoemubrat
1499360193
АвтоВАЗ тогда лучший завод мира.
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84aivengo
1499368219
критерий-пшик....это не перспектива для долгосрочного развития
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динамо тб
1499373180
Ну если больше играть некому,то это завидная стабильность состава из плохо играющих футболистов!
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mishkahaker
1499376019
Это не показатель. Надо бы усилиться. Но Леннорович врядли раскошелится. Витю под молотки.
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Дядя Серёжа
1499401702
В бой идут одни старики...
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