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    Мещеряков: «Хотим видеть в «Локомотиве» как можно больше качественных доморощенных игроков»

    Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал изменение системы лимита на легионеров в РФПЛ с сезона-2018/19. Согласно будущему регламенту, количество иностранцев будет ограничиваться не на поле, а в заявке команд.

    «Эти вопросы уже давно обсуждаются, и мы будем готовы ко всем изменениям. Мы настроены на то, чтобы в команде играло как можно больше своих воспитанников высокого уровня.

    Совсем без легионеров мы обойтись не сможем, потому что нужна конкуренция. Я считаю, что с собственными воспитанниками и мастерами, которых мы будем приглашать, могут расти команды и российский футбол», – сказал функционер.

    Именно с целью повышения качества собственных воспитанников создан фарм-клуб красно-зеленых «Локомотив-Казанка», который с нового сезона будет выступать в зоне «Запад» ПФЛ.

    Источник: ТАСС

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    05.07.2017 23:40
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