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    Роналду за каждый пост в Instagram получает 400 тысяч

    Британская компания Hopper провела исследование, целью которого было выяснить, какой уровень монетизации получают знаменитости за ведение собственных профилей в социальной сети Instagram. По результатам подсчетов было выяснено, что полузащитник «Реала» Криштиану Роналду за каждый свой пост получает порядка 400 тысяч евро от рекламодателей.

    На данный момент португалец имеет 106 миллионов фолловеров. Незначительно больше него посредством Instagram зарабатывают только модель Ким Кардашьян и певица Селена Гомес, сообщает «101 great goals».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2017 18:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 6 июля 2017, 11:05

      Не плохо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      veksus 5 июля 2017, 22:46

      Чтоб я так жил О_0

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 5 июля 2017, 20:59

      Вооот это даа.Селфи и 400к

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 июля 2017, 18:59

      а денег на налоги зажмотил,алчный какой

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Asbjorn 6 июля 2017, 08:54

      постов под 40 и все бы оплатил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 5 июля 2017, 18:55

      Кругом суррогатные матери, суррогатные друзья, суррогатные фанаты...

      7
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    • ...
      Рейтинг: +6648

      k4kuzma 5 июля 2017, 18:46

      а еще удивляются, чего кингсли комман отвешал своей за инстаграм...

      3
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