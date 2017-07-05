Роналду за каждый пост в Instagram получает 400 тысяч

Британская компания Hopper провела исследование, целью которого было выяснить, какой уровень монетизации получают знаменитости за ведение собственных профилей в социальной сети Instagram. По результатам подсчетов было выяснено, что полузащитник «Реала» Криштиану Роналду за каждый свой пост получает порядка 400 тысяч евро от рекламодателей.

На данный момент португалец имеет 106 миллионов фолловеров. Незначительно больше него посредством Instagram зарабатывают только модель Ким Кардашьян и певица Селена Гомес, сообщает «101 great goals».