«Лейпциг» не отпустит Форсберга и Кейта

Руководство «РБ Лейпцига» опровергло слухи о том, что нападающий клуба Эмиль Форсберг и полузащитник Наби Кейта могут покинуть клуб.

«У Кейта и Форсберга уже выработался настоящий иммунитет по отношению к предложениям других клубов. Для нас эта тема уже становится скучной», – приводит слова председателя совета директоров «РБ Лейпцига» Оливера Минцлаффа Sport1.de.

В прошедшем сезоне «РБ Лейпциг» занял второе место в немецкой Бундеслиге, уступив лишь мюнхенской «Баварии».