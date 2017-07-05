Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Лейпциг» не отпустит Форсберга и Кейта

    Руководство «РБ Лейпцига» опровергло слухи о том, что нападающий клуба Эмиль Форсберг и полузащитник Наби Кейта могут покинуть клуб.

    «У Кейта и Форсберга уже выработался настоящий иммунитет по отношению к предложениям других клубов. Для нас эта тема уже становится скучной», – приводит слова председателя совета директоров «РБ Лейпцига» Оливера Минцлаффа Sport1.de.

    В прошедшем сезоне «РБ Лейпциг» занял второе место в немецкой Бундеслиге, уступив лишь мюнхенской «Баварии».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2017 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 5 июля 2017, 09:56

      Иммунитет ? - да Бавария сейчас свистнет, и ... Дортмунду привет)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11