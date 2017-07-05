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  • Полоз: «Не считаю нас с Кокориным «детьми лимита». Сашу так называть вообще смешно»

Полоз: «Не считаю нас с Кокориным «детьми лимита». Сашу так называть вообще смешно»

5 июля 2017, 00:02
9

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз выразил мнение, что лимит на легионеров не повлиял на его развитие и становление партнера по команде Александра Кокорина.

Напомним, на данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

«Вот говорят, что лимит – это плохо и из-за него все проблемы, но я придерживаюсь другого мнения. Мы с Кокориным еще в 14 лет в одной команде играли. Жили в соседних комнатах в интернате «Локомотива». Не считаю нас «детьми лимита». Сашу так называть вообще смешно», – сказал Полоз.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Полоз Дмитрий
Комментарии (9)
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Zubo
1499208172
Пока есть лимит все российские игроки - дети лимита, вот не будет лимита и ты будешь выходить с первой минуты, тогда говори
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Сибирь за Спартак
1499225685
Сашину игру и поступки как вспомнишь - сразу смешно.
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Svoysvoemubrat
1499226633
Без лимита ты бы с лавки наблюдал за игрой легионеров изредка выходя на замену.
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АртурZaСМ
1499227062
Вот как раз-таки Саша и есть дитё лимита. Была бы у Зенита возможность взять на позицию Кокорина средненького лега и Саша плотно бы сел на лавку семки щелкать...
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семёнычев
1499228196
Лизнул Кокоше на всякий случай)) Кто знает,как оно ещё обернётся..
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Одинокий волк Маквейд
1499229091
Да, Сашка он забавный, такой шалун. Вот для смеха капитанскую повязку ему дали, осталось кольцо в нос и будет капитан Джек Воробей.
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Garrincha58
1499235645
да если бы не лимит Кокорину светило бы только ФНЛ ну а Полоз так и играл бы в Ростове или условном Амкаре,свое мастерство дети лимита показали на Кубке Конфедераций
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Дядя Серёжа
1499237469
Вы сильны и богаты, пока есть лимит.
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