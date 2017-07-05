Полоз: «Не считаю нас с Кокориным «детьми лимита». Сашу так называть вообще смешно»

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз выразил мнение, что лимит на легионеров не повлиял на его развитие и становление партнера по команде Александра Кокорина.

Напомним, на данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

«Вот говорят, что лимит – это плохо и из-за него все проблемы, но я придерживаюсь другого мнения. Мы с Кокориным еще в 14 лет в одной команде играли. Жили в соседних комнатах в интернате «Локомотива». Не считаю нас «детьми лимита». Сашу так называть вообще смешно», – сказал Полоз.