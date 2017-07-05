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    Полоз: «Не считаю нас с Кокориным «детьми лимита». Сашу так называть вообще смешно»

    Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз выразил мнение, что лимит на легионеров не повлиял на его развитие и становление партнера по команде Александра Кокорина.

    Напомним, на данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

    «Вот говорят, что лимит – это плохо и из-за него все проблемы, но я придерживаюсь другого мнения. Мы с Кокориным еще в 14 лет в одной команде играли. Жили в соседних комнатах в интернате «Локомотива». Не считаю нас «детьми лимита». Сашу так называть вообще смешно», – сказал Полоз.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2017 00:02
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 09:51

      Вы сильны и богаты, пока есть лимит.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июля 2017, 09:20

      да если бы не лимит Кокорину светило бы только ФНЛ ну а Полоз так и играл бы в Ростове или условном Амкаре,свое мастерство дети лимита показали на Кубке Конфедераций

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 июля 2017, 07:31

      Да, Сашка он забавный, такой шалун. Вот для смеха капитанскую повязку ему дали, осталось кольцо в нос и будет капитан Джек Воробей.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Одинокий волк Маквейд 5 июля 2017, 08:08

      они вообще забавные ребята, не поймешь шутят или на самом деле так думают

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 5 июля 2017, 07:16

      Лизнул Кокоше на всякий случай)) Кто знает,как оно ещё обернётся..

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 5 июля 2017, 06:57

      Вот как раз-таки Саша и есть дитё лимита. Была бы у Зенита возможность взять на позицию Кокорина средненького лега и Саша плотно бы сел на лавку семки щелкать...

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 5 июля 2017, 06:50

      Без лимита ты бы с лавки наблюдал за игрой легионеров изредка выходя на замену.

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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 5 июля 2017, 06:34

      Сашину игру и поступки как вспомнишь - сразу смешно.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 июля 2017, 01:42

      Пока есть лимит все российские игроки - дети лимита, вот не будет лимита и ты будешь выходить с первой минуты, тогда говори

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